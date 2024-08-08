Ультрадисперсные частицы приводят к 1100 смертям в год в Монреале и Торонто

Исследователи из Монреальского университета Макгилла обнаружили, что ультрадисперсные частицы от транспортных средств и промышленных предприятий связаны со смертью примерно 1100 человек в год в двух крупнейших городах Канады.

Их исследование, опубликованное в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, показало, что длительное воздействие загрязняющих веществ, известных как УФП, увеличивает риск смерти, в частности, от респираторных заболеваний и ишемической болезни сердца.

Исследователи отслеживали уровни загрязнения воздуха в период с 2001 по 2016 год в районах Торонто и Монреаля, где проживает в общей сложности около 1,5 миллионов человек, и использовали статистические методы для расчета связи между воздействием УФП и риском смерти.

Ведущий исследователь Скотт Вайхенталь (Scott Weichenthal) говорит в пресс-релизе McGill, что крошечный размер частиц позволяет им проникать глубоко в организм человека и попадать в кровоток, способствуя развитию заболеваний сердца и легких, а также некоторых форм рака.

Авторы исследования говорят, что Оттаве и провинциям необходимо установить предельные концентрации УФП, как это было сделано для регулирования производства более крупных и тонких изделий.

Вейхенталь сказал, что предыдущие исследования недооценивали опасность для здоровья, которую представляют такие мелкие частицы.

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