Дни Пуэнт Клер: празднуем вместе!

С 7 по 11 августа администрация города Пуэнт – Клэр рада вновь пригласить жителей всех возрастов провести Дни Пуэнт – Клэр в различных городских парках и развлекательных заведениях .

Эти мероприятия – возможность для каждого познакомиться с разнообразием, предлагаемых городом, с многообразием объектов на территории и культурным богатством нашего района.

На этих праздниках, которые будут проходить в течение нескольких дней, будет много хорошего настроения, отдыха, открытий и обмена опытом. Будь то молодежь, подростки, семьи или пожилые люди, каждый найдет занятие по своему вкусу из предложенных запланированных мероприятий.

Анимационная прогулка и концерт на открытом воздухе, где можно потанцевать под игривые ритмы;

Конференции и экскурсии с гидом, чтобы узнать больше о художественной жизни города;

Семейная ярмарка, где можно провести оживленный вечер;

Гастрономическая ярмарка, где можно познакомиться с блюдами других стран;

Вечера кино на свежем воздухе, где можно полюбоваться звездами;

Морские развлечения на озере и бесплатное купание в открытом и закрытом бассейнах;

Танцевальные и ремесленные мастер-классы для открытия новых талантов.

“Приходите, приходите все и присоединяйтесь к нам на праздновании Дней Пуэнт–Клэр, потому что мы празднуем вместе!”

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