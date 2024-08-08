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Новости Дни Пуэнт Клер: празднуем вместе!

Дни Пуэнт Клер: празднуем вместе!

Степан Артемьевский Авг 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Дни Пуэнт Клер: празднуем вместе! отключены 15 Просмотров

С 7 по 11 августа администрация города ПуэнтКлэр рада вновь пригласить жителей всех возрастов провести Дни ПуэнтКлэр в различных городских парках и развлекательных заведениях.

 

Эти мероприятия  возможность для каждого познакомиться с разнообразием, предлагаемых городом, с многообразием объектов на территории и культурным богатством нашего района.

На этих праздниках, которые будут проходить в течение нескольких дней, будет много хорошего настроения, отдыха, открытий и обмена опытом. Будь то молодежь, подростки, семьи или пожилые люди, каждый найдет занятие по своему вкусу из предложенных запланированных мероприятий.

Анимационная прогулка и концерт на открытом воздухе, где можно потанцевать под игривые ритмы;

Конференции и экскурсии с гидом, чтобы узнать больше о художественной жизни города;

Семейная ярмарка, где можно провести оживленный вечер;

Гастрономическая ярмарка, где можно познакомиться с блюдами других стран;

Вечера кино на свежем воздухе, где можно полюбоваться звездами;

Морские развлечения на озере и бесплатное купание в открытом и закрытом бассейнах;

Танцевальные и ремесленные мастер-классы для открытия новых талантов.

Приходите, приходите все и присоединяйтесь к нам на праздновании Дней ПуэнтКлэр, потому что мы празднуем вместе!

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