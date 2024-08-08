С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает нежаркий четверг. Утром 15°C, Днём 26°C, Вечером 22°C. Хорошая погода, самое время для прогулок. Куда сходить – прочтите у нас!

Мы вам кроме этого, предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Ну, и конечно, новости!

8 августа 1900 года в Бруклине (США) начался первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса. В награду победитель получил серебряный кубок, пожертвованный организаторам первого матча студентом Гарвардского университета Дуайтом Филли Дэвисом. Состязания стали называться командным первенством за Кубок Дэвиса, или просто Кубком Дэвиса (англ. Davis Cup). Сегодня это крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!