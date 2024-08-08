Новости дня Делового Монреаля за 7 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Наказание центров здоровья: Два центра здоровья в Монреале наказаны за работу без лицензии. Phoenix MMA & Fitness в Лавале оштрафован на $5000, а Quartier Revolution Inc. в Броссаре — на $7576. Владельцу последнего также придется заплатить $3228.
- Лесные пожары в Джаспере: Борьба с лесными пожарами в Джаспере продолжится до ноября.
- Фестиваль песни Сен-Амбруаз: Фестиваль песни Сен-Амбруаз, начавшийся в понедельник, привлёк более 60 начинающих исполнителей. Конкуренция обещает быть жесткой.
- Возвращение Стармании: Рок-опера “Стармания”, впервые представленная в 1979 году, возвращается в Квебек. Она была адаптирована и представлена во Франции, где имела огромный успех.
- Закрытие завода Indorama Ventures: Завод Indorama Ventures по производству очищенной терефталевой кислоты (ПТА) в Восточном Монреале закроется в ближайшие месяцы, что приведет к потере около 140 рабочих мест.
- Заброшенные дома в Монреале: Сотни домов в Монреале остаются заброшенными в разгар жилищного кризиса, несмотря на обещание администрации Планте ужесточить меры по отношению к нерадивым владельцам зданий.
- Инцидент в Бушервиле: 73-летняя женщина была найдена без сознания в жилом бассейне на улице Корбон в Бушервиле.
- Романтическое мошенничество: Женщина из Шербрука стала жертвой романтического мошенничества и теперь имеет долг более $25,000.
- Загрязнение воздуха и смертность: Новое исследование показало, что около 1100 смертей в год в Монреале и Торонто связаны с нерегулируемым загрязнением воздуха. Ученые Университета Макгилла обнаружили, что сверхмелкие частицы в основном встречаются в выбросах транспортных средств и промышленной деятельности.
- Штраф за двойное голосование: Дэвид Гилкрист был оштрафован на $1250 за двойное голосование на выборах в 2019 году.
- Остатки шторма Дебби: Остатки шторма Дебби принесут в Квебек проливной дождь.
В Канаде
- Кандидат на пост вице-президента США: Уолц, кандидат на пост вице-президента Харриса, будет полезен для канадско-американских отношений.
- Предупреждение для канадцев в Великобритании: Оттава предупреждает канадцев проявлять крайнюю осторожность в Великобритании.
- Заражение листериями: Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) сообщает о заражении листериями нескольких видов растительного молока на заводе в Пикеринге, Онтарио.
- Снижение прибыли Air Canada: Air Canada сообщила о снижении прибыли, пытаясь завершить восстановление после COVID.
- Фальшивая бомба в Университете Скарборо: Неизвестные оставили фальшивую бомбу в Университете Скарборо, что привело к эвакуации двух зданий.
- Агрессивное поведение на дорогах: Канадцы всё чаще становятся свидетелями агрессивного поведения на дорогах, но сами в этом не признаются.
- Государственная программа стоматологической помощи: Более 70% стоматологов в Канаде теперь принимают пациентов по новой государственной программе стоматологической помощи.
В России
- Усиление безопасности Курской АЭС: Росгвардия усилила меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции.
- Дефицит федерального бюджета: Минфин подсчитал дефицит федерального бюджета за январь – июль текущего года, который составил более 1 трлн рублей.
- Атака ВСУ в Курской области: Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» Киева. Захарова добавила, что это очередной теракт против мирного населения.
- Рекордный объем кредитов населения: Объем кредитов населения достиг рекордных 37 трлн рублей.
- Убийство в Томской области: В Томской области убитому мужчине отрубили голову, а тело сбросили в яму уличного туалета.
- Обвинение генералу Булгакову: Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В мире
- Запрет на выезд экс-президенту Аргентины: Экс-президенту Аргентины Фернандесу запретили покидать страну.
- Маск против бойкота X: Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют X, заявив, что пытался разрешить ситуацию миром на протяжении двух лет.
- Разрыв дипотношений Нигера с Украиной: Власти Нигера заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
- Призыв устранить главу ХАМАС: Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС.
- Покушение на Трампа: Пакистанца обвинили в подготовке покушения на Трампа.
- Опровержение мэра Парижа: Мэр Парижа опровергла информацию о заболевании пяти триатлонистов после заплыва по Сене.
- Объяснения от Киева: США намерены получить объяснения от Киева по ситуации в Курской области.
- Открытие границ Финляндии с Россией: Глава МИД Финляндии заявил, что вопрос об открытии границ с Россией может быть рассмотрен осенью.
- Призыв учить русский язык: В МИД Финляндии призвали граждан учить русский язык.
- Иск ЮАР против Израиля: Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля.
- Запрет ЛГБТ и молитвенные встречи: Финский министр запретил ЛГБТ на работе и ввел ежемесячные молитвенные встречи в своем кабинете.
- Решение против Google: Федеральный судья Амит Мехта постановил, что Google незаконно использовала свое доминирующее положение для подавления конкуренции и инноваций.
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