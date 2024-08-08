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Новости Новости дня Делового Монреаля за 7 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 7 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 7, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 22 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Наказание центров здоровья: Два центра здоровья в Монреале наказаны за работу без лицензии. Phoenix MMA & Fitness в Лавале оштрафован на $5000, а Quartier Revolution Inc. в Броссаре — на $7576. Владельцу последнего также придется заплатить $3228.
  • Лесные пожары в Джаспере: Борьба с лесными пожарами в Джаспере продолжится до ноября.
  • Фестиваль песни Сен-Амбруаз: Фестиваль песни Сен-Амбруаз, начавшийся в понедельник, привлёк более 60 начинающих исполнителей. Конкуренция обещает быть жесткой.
  • Возвращение Стармании: Рок-опера “Стармания”, впервые представленная в 1979 году, возвращается в Квебек. Она была адаптирована и представлена во Франции, где имела огромный успех.
  • Закрытие завода Indorama Ventures: Завод Indorama Ventures по производству очищенной терефталевой кислоты (ПТА) в Восточном Монреале закроется в ближайшие месяцы, что приведет к потере около 140 рабочих мест.
  • Заброшенные дома в Монреале: Сотни домов в Монреале остаются заброшенными в разгар жилищного кризиса, несмотря на обещание администрации Планте ужесточить меры по отношению к нерадивым владельцам зданий.
  • Инцидент в Бушервиле: 73-летняя женщина была найдена без сознания в жилом бассейне на улице Корбон в Бушервиле.
  • Романтическое мошенничество: Женщина из Шербрука стала жертвой романтического мошенничества и теперь имеет долг более $25,000.
  • Загрязнение воздуха и смертность: Новое исследование показало, что около 1100 смертей в год в Монреале и Торонто связаны с нерегулируемым загрязнением воздуха. Ученые Университета Макгилла обнаружили, что сверхмелкие частицы в основном встречаются в выбросах транспортных средств и промышленной деятельности.
  • Штраф за двойное голосование: Дэвид Гилкрист был оштрафован на $1250 за двойное голосование на выборах в 2019 году.
  • Остатки шторма Дебби: Остатки шторма Дебби принесут в Квебек проливной дождь.

В Канаде

  • Кандидат на пост вице-президента США: Уолц, кандидат на пост вице-президента Харриса, будет полезен для канадско-американских отношений.
  • Предупреждение для канадцев в Великобритании: Оттава предупреждает канадцев проявлять крайнюю осторожность в Великобритании.
  • Заражение листериями: Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) сообщает о заражении листериями нескольких видов растительного молока на заводе в Пикеринге, Онтарио.
  • Снижение прибыли Air Canada: Air Canada сообщила о снижении прибыли, пытаясь завершить восстановление после COVID.
  • Фальшивая бомба в Университете Скарборо: Неизвестные оставили фальшивую бомбу в Университете Скарборо, что привело к эвакуации двух зданий.
  • Агрессивное поведение на дорогах: Канадцы всё чаще становятся свидетелями агрессивного поведения на дорогах, но сами в этом не признаются.
  • Государственная программа стоматологической помощи: Более 70% стоматологов в Канаде теперь принимают пациентов по новой государственной программе стоматологической помощи.

В России

  • Усиление безопасности Курской АЭС: Росгвардия усилила меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции.
  • Дефицит федерального бюджета: Минфин подсчитал дефицит федерального бюджета за январь – июль текущего года, который составил более 1 трлн рублей.
  • Атака ВСУ в Курской области: Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» Киева. Захарова добавила, что это очередной теракт против мирного населения.
  • Рекордный объем кредитов населения: Объем кредитов населения достиг рекордных 37 трлн рублей.
  • Убийство в Томской области: В Томской области убитому мужчине отрубили голову, а тело сбросили в яму уличного туалета.
  • Обвинение генералу Булгакову: Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В мире

  • Запрет на выезд экс-президенту Аргентины: Экс-президенту Аргентины Фернандесу запретили покидать страну.
  • Маск против бойкота X: Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют X, заявив, что пытался разрешить ситуацию миром на протяжении двух лет.
  • Разрыв дипотношений Нигера с Украиной: Власти Нигера заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
  • Призыв устранить главу ХАМАС: Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС.
  • Покушение на Трампа: Пакистанца обвинили в подготовке покушения на Трампа.
  • Опровержение мэра Парижа: Мэр Парижа опровергла информацию о заболевании пяти триатлонистов после заплыва по Сене.
  • Объяснения от Киева: США намерены получить объяснения от Киева по ситуации в Курской области.
  • Открытие границ Финляндии с Россией: Глава МИД Финляндии заявил, что вопрос об открытии границ с Россией может быть рассмотрен осенью.
  • Призыв учить русский язык: В МИД Финляндии призвали граждан учить русский язык.
  • Иск ЮАР против Израиля: Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля.
  • Запрет ЛГБТ и молитвенные встречи: Финский министр запретил ЛГБТ на работе и ввел ежемесячные молитвенные встречи в своем кабинете.
  • Решение против Google: Федеральный судья Амит Мехта постановил, что Google незаконно использовала свое доминирующее положение для подавления конкуренции и инноваций.

 

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