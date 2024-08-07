Новое исследование Института Фрейзера: 43% своего дохода семьи тратят только на налоги

“ Меня очень удивили результаты этого исследования , потому что многие из этих налогов были скрыты “ , – сказала финансовый консультант и генеральный директор Black Star Wealth Венди Брукхаус .

Согласно исследованию, среднестатистическая семья в прошлом году заработала примерно 109 235 долларов и потратила 46 988 долларов на налоги.

По состоянию на 2000 год средний доход составлял около 54 488 долларов, из которых 25 259 долларов было потрачено на налоги.

В исследовании использовались данные, относящиеся к 1961 году, когда средний доход составлял 5000 долларов, а налоги – 1675 долларов, или примерно треть от заработка.

“Это не только подоходный налог. Это также налоги на заработную плату, налоги с продаж, налоги на топливо, когда вы заправляетесь на заправке. А также налоги на недвижимость“, – сказал Джейк Фасс, директор по финансовым исследованиям Института Фрейзера.

В прошлом году люди потратили на налоги больше, чем на жилье, еду и одежду, вместе взятые.

В среднем жилье стоило 23 809 долларов, в то время как еда стоила 12 607 долларов, а одежда – 2 514 долларов.

“Жизнь канадцев сейчас настолько непроста, что трудно себе вообразить“, – сказал Джей Голдберг, временно исполняющий обязанности директора Канадской федерации налогоплательщиков в Атлантике.

“У нас есть статистика, которая появилась совсем недавно, согласно которой 50% канадцев находятся на расстоянии 200 долларов от того, чтобы не иметь возможности оплачивать свои счета, и это серьезная причина для беспокойства“.

Согласно исследованию, с 1961 года общий налоговый счет семьи увеличился на 2705%, в то время как расходы на жилье выросли на 2006%, а расходы на питание – на 901%.

Голдберг сказал, что правительствам на всех уровнях необходимо подумать о снижении налогов.

Пока этого не произошло, Брукхаус сказал, что люди должны убедиться, что они получают все свои кредиты и вычеты, и должны вносить свой вклад в RRSP, каким бы незначительным он ни был.

“Стоит ли покупать кофе в Starbucks или лучше вложить 5 долларов в свой RRSP? Это те решения, которые вы можете контролировать, и вы можете начать контролировать цифры в своей жизни, потому что вы не можете контролировать налоги“, – сказал Брукхаус.

Исследование также показало, что люди тратят в среднем 23 317 долларов на другие расходы, включая связь, уход за детьми, домашних животных, транспорт, здравоохранение, отдых, образование, табачные изделия и алкогольные напитки.

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