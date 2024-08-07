Мост Виктория полностью закрыт на срочный ремонт

Во вторник мост Виктория закрыт в обоих направлениях для проведения аварийных ремонтных работ .

По данным Министерства транспорта Квебека (MTQ), в 7 часов утра начались срочные работы по ремонту акведука после обрушения дороги возле моста в Монреале.

Ожидается, что работы продлятся до среды, но MTQ не смог сообщить конкретное время возобновления работы.

Всех, кто планирует воспользоваться этим проездом, просят изменить маршрут к одному из других мостов.

Мост Виктория, открытый в 1859 году, является одним из главных связующих звеньев между Монреалем и Южным побережьем.

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