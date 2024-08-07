Чтиво дня сегодняшнего: “Проклятый род” Ивана Рукавишникова













«Проклятый род» Ивана Рукавишникова – чтиво, сопутствующее мне последний месяц. И, честно, я под впечатлением! В центре романа — история трех поколений купеческой семьи: основателя рода «железного старика», героя эпохи начального накопления, и целой галереи его вырождающихся потомков-стяжателей и расточителей.

Роман автобиографичен, прототипом «железного старика» послужил дед Рукавишникова. А все прообразы “Проклятого рода” – это семья автора, три поколения нижегородских купцов Рукавишниковых, поэтому читателю нужно хотя бы в общих чертах иметь представление об этой семье, входившей в десятку богатейших купеческих кланов Нижнего Новгорода.

В романе прародителем “проклятого рода” является “железный старик”, в образе которого выведен Михаил Григорьевич Рукавишников. Интересен второй сын “железного старика” Сергей Михайлович. Он как наследник отцовского дела проявил себя мало, но зато он был известен всему городу строительством зданий, которые и сейчас украшают Нижний Новгород. На это у него уходила львиная доля доходов, получаемых им от общего дела Рукавишниковых. Прежде всего это дом-дворец на Откосе – роскошный, помпезный, но малопригодный для жилья. Зато впоследствии он оказался очень хорош для расположившегося в нем в 1918 году городского художественно-исторического музея.

Кто не был в Нижнем, расскажу: старые двухметровые зеркала, резные буфеты из дерева, старинная мебель… Необычные статуи на фасаде – мрачные мужчины, подпирающие балкон, милые девушки над центральным входом и младенцы-путти….

В 1879 году Сергей Михайлович приобретает усадьбу Подвязье неподалеку от Богородска и перестраивает ее, собираясь организовать образцовое сельское хозяйство. В 1908 году он строит доходный дом на улице Рождественской, где у входа ставит скульптуру рабочего и крестьянки работы Коненкова… Дальнейшие революцинные преобразования, сами понимаете, куда привели…

Он и есть отец автора романа и его брата Митрофана. Кстати, о Митрофане. “Муза с бубном”, установленная на фасаде Государственного академического Большого театра в Москве, – его работа. И еще. В 1942 году, после попадания бомбы в здание Большого театра и последующих в результате этого утрат, Митрофан Рукавишников вместе со скульптором Сергеем Кольцовым изготовили по своему собственному проекту гипсовые фигуры муз для ниш Большого театра Союза ССР.

А его сын учился в летной школе вместе с Василием Сталиным. Но после отошел от авиации и стал скульптором. Равно, как и его, ныне здравствующий сын Александр, чьи работы хранятся и в Третьяковске, и в Русском музее. Он – автор памятника Высоцкому на Ваганьковском кладбище, памятника Достоевскому возле Русской государственной библиотеки, памятников Никулину возле цирка на Цветном бульваре и Новодевичьем кладбище… Из последних его работ – памятник Марку Захарову, там же, на Новодевичьем: православный крест, который находится между театральными кулисами в Ленкомовском тоне…

И “Атом Солнца” – дань поклонников Олегу Табакову…

Вот такой интересный род, клан, составляет повествование книги, которую я искренне рекомендую к прочтению.