Революция искусственного интеллекта в сфере недвижимости

На плановой дискуссии , организованной компанией Lanterra Developments в начале этого года , в отеле Windsor Arms в Торонто собрались брокеры по продаже кондоминиумов , чтобы услышать , как искусственный интеллект меняет их бизнес .

После представления спикеров, в том числе Кэрри Соав, консультанта по ИИ для риэлторов и брокерских компаний, и Адама Родрикса, национального директора по социальному развитию и опыту в KPMG Canada, председатель правления Lanterra Марк Мандельбаум выступил с речью, в которой отметил: “Если вы не примете на вооружение ИИ, то через пять лет вам придется отказываться от своей роли.”

Не будет преувеличением сказать, что искусственный интеллект меняет способы покупки и продажи домов. Потратив десятилетия на сбор данных и изображений о жилой недвижимости, 69 канадских советов и ассоциаций по недвижимости предоставляют эти ресурсы разработчикам программного обеспечения, которые, в свою очередь, используют их для разработки алгоритмов искусственного интеллекта, которые могут прогнозировать рыночные тенденции, стоимость недвижимости и даже вероятность продажи дома по определенной цене.

Возьмем, к примеру, Wahi, платформу для продажи недвижимости, запущенную в 2021 году, которая знакомит покупателей с агентом или связывает их с удаленным агентом и позволяет им удерживать часть комиссионных с продаж. ​ ​ Используя запатентованный алгоритм искусственного интеллекта, разработанный совместно с институтом Vector, система Wahi “быстро анализирует сотни агентов по недвижимости по всей провинции и подбирает лучших в соответствии с критериями поиска пользователя”, – объясняет генеральный директор Wahi Бенджи Катчен.

“Мы не считаем, что риэлторы должны быть хранителями информации о недвижимости”, – говорит Катчен. “Скорее, мы считаем, что нужно предоставлять клиентам информацию на уровне агентов”, – говорит он.

С другой стороны, алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать большие объемы разнообразных данных о недвижимости быстрее, чем обычный агент. ​​Это включает в себя исторические данные о продажах недвижимости, тенденции ценообразования в районе и местные экономические показатели, которые могут быть использованы для прогнозирования будущих изменений цен.

Затем покупатели и продавцы могут использовать эту информацию для определения новых районов, предлагающих лучшее соотношение цены и качества, или для определения времени покупки или продажи, когда ожидается снижение или рост цен.

Искусственный интеллект также отлично справляется с предоставлением персонализированных рекомендаций по недвижимости. Традиционный поиск недвижимости может быть затруднен, поскольку покупатели просматривают бесчисленные объявления, которые могут не соответствовать их критериям. Однако платформы на базе искусственного интеллекта могут в мельчайших деталях изучить предпочтения покупателя и составить более индивидуальный список потенциальных домов.

Выступая на конференции Lanterra, консультант по ИИ Соаве сказал, что риэлторам необходимо начать воспринимать ИИ как простой в использовании инструмент, который делает маркетинг и привлечение потенциальных клиентов доступными в больших масштабах. Родрикс добавил, что искусственный интеллект помогает риэлторам и брокерам более эффективно работать в многозадачном режиме, чтобы они могли обслуживать больше клиентов одновременно.

“Речь идет не об уничтожении рабочих мест, вызванном ИИ. Я знаю очень многих агентов, которым приходится надевать тысячу шляп в день. Насколько было бы удивительно, если бы вместо того, чтобы быть специалистом по поисковой оптимизации, у вас были (инструменты искусственного интеллекта), которые могут сделать это за вас в режиме реального времени?”

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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