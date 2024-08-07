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Новости Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже
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Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже

Степан Артемьевский Авг 7, 2024 Новости, Спорт Комментарии к записи Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже отключены 15 Просмотров

Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков.

«По меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», – сказала Фон Керков на брифинге в Женеве.

Австралийское издание 7 News сообщило, что более 40 австралийских олимпийцев сдали тесты с положительным результатом на COVID и другие респираторные заболевания на Играх в Париже.

Главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор рассказал, что некоторые пловцы заразились во время своей девятидневной программы в бассейне.

Некоторые спортсмены, в том числе Лани Паллистер и Элла Рамзи, снялись с соревнований, другие соревновались с вирусом.

Зак Стабблети-Кук, серебряный призер в беге на 200 м с перерывом среди мужчин, был среди тех, кто продолжал соревноваться, несмотря на положительный результат теста на COVID.

Ранее стало известно, что из-за кишечной инфекции со смешанной эстафеты на Олимпиаде в Париже снялись швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн.

Также от участия в эстафете отказалась сборная Бельгии из госпитализации спортсменки Клэр Мишель, у которой после заплыва в Сене обнаружили кишечную инфекцию.

 

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