Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже

«По меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», – сказала Фон Керков на брифинге в Женеве.
Австралийское издание 7 News сообщило, что более 40 австралийских олимпийцев сдали тесты с положительным результатом на COVID и другие респираторные заболевания на Играх в Париже.
Главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор рассказал, что некоторые пловцы заразились во время своей девятидневной программы в бассейне.
Некоторые спортсмены, в том числе Лани Паллистер и Элла Рамзи, снялись с соревнований, другие соревновались с вирусом.
Зак Стабблети-Кук, серебряный призер в беге на 200 м с перерывом среди мужчин, был среди тех, кто продолжал соревноваться, несмотря на положительный результат теста на COVID.
Ранее стало известно, что из-за кишечной инфекции со смешанной эстафеты на Олимпиаде в Париже снялись швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн.
Также от участия в эстафете отказалась сборная Бельгии из госпитализации спортсменки Клэр Мишель, у которой после заплыва в Сене обнаружили кишечную инфекцию.
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