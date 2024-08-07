Ученые Университета Квебека противопоставили расход калорий у женщин и мужчин при сексе

Канадские ученые из Университета Квебека сравнили расход калорий у женщин и мужчин во время занятия сексом.

У последних он оказался существенно больше. Специалисты объяснили, почему так происходит.

Всего в исследовании ученых приняла участие 21 пара. Возраст участников эксперимента составлял от 18 до 35 лет.

Каждый участник получил фитнес-трекер на время полового акта. В среднем секс у пар длился около 25 минут.

Причем мужчины ежеминутно в ходе этого занятия сжигали 4,2 калории, а женщины – всего 3,1 калории.

Специалисты объяснили такую разницу тем, что мужчины в постели являются более активными. К тому же они имеют большую мышечную массу.

Однако для подтверждения этой теории необходимо провести еще ряд исследований. И ученые уже в поиске новых добровольцев.

А вот что касается занятий бегом, то вот тут сжигается больше калорий. Причем, как у мужчин, так и у женщин.

Таким образом, секс не в состоянии заменить полноценную тренировку в спортзале.

Это может быть лишь приятным дополнением к физической активности.

Совмещайте, господа!

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