Ученые Университета Квебека противопоставили расход калорий у женщин и мужчин при сексе

У последних он оказался существенно больше. Специалисты объяснили, почему так происходит.
Всего в исследовании ученых приняла участие 21 пара. Возраст участников эксперимента составлял от 18 до 35 лет.
Каждый участник получил фитнес-трекер на время полового акта. В среднем секс у пар длился около 25 минут.
Причем мужчины ежеминутно в ходе этого занятия сжигали 4,2 калории, а женщины – всего 3,1 калории.
Специалисты объяснили такую разницу тем, что мужчины в постели являются более активными. К тому же они имеют большую мышечную массу.
Однако для подтверждения этой теории необходимо провести еще ряд исследований. И ученые уже в поиске новых добровольцев.
А вот что касается занятий бегом, то вот тут сжигается больше калорий. Причем, как у мужчин, так и у женщин.
Таким образом, секс не в состоянии заменить полноценную тренировку в спортзале.
Это может быть лишь приятным дополнением к физической активности.
Совмещайте, господа!
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