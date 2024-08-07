Даниил Медведев и Кеи Нишикори вместе потренировались в Монреале

Россиянин Даниил Медведев и японец Кеи Нишикори провели совместную тренировку перед стартом “Мастерса” в Монреале. Она прошла на центральном корте турнира.

Стали известны результаты жеребьёвки этого турнира, который пройдёт 6-12 августа.

Действующий чемпион Янник Синнер (1) и ещё семь сеяных стартуют со второго круга. Итальянец встретится с Педро Мартинесом из Испании или квалифаером.

Вторая ракетка турнира Александр Зверев из Германии сразится либо с австралийцем Джорданом Томпсоном, либо с британцем Джеком Дрэйпером.

В основную сетку напрямую прошли четверо россиян. Даниил Медведев (3) поборется с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной или соотечественником Романом Сафиуллиным, Андрей Рублёв (5) – с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри либо чилийцем Николасом Харри, а Карен Хачанов (16) померится силами с канадцем Габриэлем Диалло (WC).

Напомним, что пятая ракетка мира Даниил Медведев поприветствовал Канаду в своем Твиттере. “Привет, Канада”, – написал он.

Напомним, в прошлом сезоне Медведев дошёл до четвертьфинала в Торонто, где уступил Алексу Де Минауру. На этой неделе он участвовал в Олимпиаде в Париже.

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