Трюдо посетил центр управления лесными пожарами в Джаспере

В понедельник премьер-министр Джастин Трюдо прибыл в Альберту, чтобы посетить центр управления лесными пожарами в Джаспере.

Утром он и премьер-министр Альберты Даниэль Смит были проинформированы о мерах по ликвидации последствий лесного пожара руководителями объединенного командования.

Были доложены меры, предпринимаемые в Парках Канады и муниципалитете Джаспер в Хинтоне, который находится примерно в 80 километрах к востоку от города Джаспер и в 280 километрах к западу от Эдмонтона.

Трюдо также собирался встретиться с пожарными командами и эвакуированными.

Согласно последним данным, площадь лесного пожара в Джаспере составляла около 34 000 гектаров.

Около трети города, расположенного в национальном парке Джаспер, было сожжено дотла 24 июля.

Осмотр разрушений в городе был временно перенесен после того, как в субботу на месте происшествия погиб пожарный.

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