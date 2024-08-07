С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает нежаркая среда. Утром 15°C, Днём 23°C, Вечером 20°C. Хорошая погода, самое время для прогулок. Куда сходить – прочтите у нас!

Мы вам кроме этого, предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Ну, и конечно, новости!

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата! Это и международный день холостяка, и Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника», а русский флот одержал первую в истории крупную победу над шведами в ходе Северной войны.

В этот день родились Станиславский и Блок, Папанов и Мата Хари.

7 августа 1870 года в Карлсбаде (ныне Карловы-Вары) русский поэт Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…»:

Я встретил вас — и все былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло…

Оно было посвящено К.Б. – 62-летней баронессе Крюденер, которую 66-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки. До замужества баронесса носила имя Амалия Лерхенфельд и была предметом пылкого чувства юного поэта. Амалия поразила Тютчева своей красотой, образованностью, глубиной чувств. Тютчев был очарован. Однако, влюбленным не суждено было связать свои жизни.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!