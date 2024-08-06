Новости дня Делового Монреаля за 6 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Экстренный ремонт моста Виктория: Во вторник мост Виктория закрыт в обоих направлениях для проведения экстренного ремонта до среды. Работы начались после обрушения дороги возле моста в Монреале.
- Рекордное посещение фестиваля Grandes Fêtes Telus: В этом году 18-й фестиваль Grandes Fêtes Telus посетило рекордное количество зрителей — 91,000 человек.
- Снижение числа лесных пожаров: В июле в провинции Квебек было зарегистрировано 23 лесных пожара антропогенного происхождения, что значительно ниже среднего показателя в 40 пожаров за тот же период прошлого года.
- Новый сотрудник Санте-Квебека: Генеральный директор CIUSSS de la Capitale-Nationale Ги Тибодо стал новым сотрудником Санте-Квебека.
- Расследование убийства в Квебеке: Департамент полиции Квебека расследует нападение, в результате которого один человек погиб в ночь с понедельника на вторник.
- Похищение детей в Монреале: Полиция Монреаля объявила ЖЕЛТЫЙ сигнал тревоги из-за похищения двух детей их матерью. Дети найдены в США и в безопасности.
- 40-летие La Traversée: Единственная организация в Монтережи, предлагающая психотерапию жертвам сексуального насилия, La Traversée, отмечает свое 40-летие.
В Канаде
- Запрет на продажу автомобилей с ДВС: Оттава и Квебек планируют запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, но бензиновые заправочные станции не исчезнут.
- Поддержка гендерного разнообразия: Исследование показало, что население Канады продолжает поддерживать сексуальное и гендерное разнообразие.
- Смертельные ДТП во время каникул: Несмотря на сильное присутствие полиции, во время строительных каникул в Квебеке произошло множество несчастных случаев со смертельным исходом, включая 17 ДТП.
- Палаточные городки для мигрантов: Столица Канады планирует построить палаточные городки для размещения бездомных мигрантов.
- Инцидент на концерте Billy Talent: Несколько тысяч человек прорвались через ограждения на бесплатном концерте рок-группы Billy Talent в Порт-Колборне, пострадали 16 человек, включая полицейского.
- Честный разговор о деньгах: Канадские эксперты рекомендуют честный разговор о деньгах перед переездом к партнеру.
- Грозы в Калгари: Сильные грозы в Калгари нанесли ущерб международному аэропорту и прилегающим районам.
В России
- Покушение на Путина и Белоусова: МИД РФ сообщил о подготовке покушения на Путина и Белоусова на параде в Петербурге.
- Арест в Крыму: В Крыму суд арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на убийство боксера Двали.
- Повышение ставок по ипотеке: Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке до минимум 20% годовых.
- Стрельба в Москве: В Москве мужчина из окна подстрелил женщину с трехлетней дочерью.
- Опровержение блокировки Google: В Госдуме снова опровергли информацию о планах по блокировке сервисов Google.
- Арест счетов H&M: Суд арестовал счета российской «дочки» H&M.
- Арест бывшего начальника Минобороны: СК арестовал бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Демчика.
- Рост скачиваний VK Видео: У VK Видео выросли скачивания на фоне сбоев в работе YouTube.
- Обнаружение останков в Котлах: У деревни Котлы, где фашисты организовали концлагерь «Дулаг-101», обнаружены рвы с человеческими останками.
- Форум United Cultures: С 12 по 14 сентября в Северной столице пройдет десятый форум United Cultures, посвященный теме «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».
В мире
- Рост Nikkei после обвала: Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 10% после обвала на почти рекордные 12,4% в понедельник.
- Кандидат на пост вице-президента США: Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза в качестве своего кандидата на пост вице-президента.
- Заявление премьера Японии о Хиросиме: Премьер Японии Фумио Кисида, вспоминая Хиросиму, утверждал, что РФ угрожает ядерным оружием, не упомянув США.
- Трамп о Си Цзиньпине: Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина могущественным человеком и заявил о намерении выстраивать «хорошие отношения» с КНР.
- Беспорядки в Бангладеш: В ходе беспорядков в Бангладеш погибли еще 18 человек.
- Коронавирус на Олимпиаде: ВОЗ сообщила, что более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже.
- Расследование ДТП с Tesla Cybertruck: В США расследуют первое смертельное ДТП с Tesla Cybertruck.
- Ураган «Дебби» и наркотики: Ураган «Дебби» вынес на берег Флориды более 30 кг наркотиков.
- Заявление Зеленского: Зеленский заявил о возможности подготовки реального фундамента для окончания конфликта в 2024 году.
- Ракетный удар по базе в Ираке: Несколько американских военнослужащих ранены в результате ракетного удара по базе в Ираке.
- Граффити Бэнкси: Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство граффити с изображением козла на стене здания на юго-западе Лондона.
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