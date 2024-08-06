Сталелитейщики протестуют в Монреале против “скрытого увольнения” Telus

Члены Объединенного профсоюза сталелитейщиков собрались в субботу у монреальского офиса Telus в знак протеста против того, что они считают “скрытым увольнением” более сотни работников.

9 июля 150 сотрудникам Telus сообщили, что их офис в Онтарио будет закрыт и что они должны будут работать в офисе в Монреале три дня в неделю, иначе потеряют работу.

В прошлом месяце компания отменила политику удаленной работы, и изменения вступят в силу в сентябре.

Хотя большинство сотрудников получили возможность работать из дома с начала пандемии, некоторые из них пользуются этой привилегией уже более 15 лет, говорится в сообщении профсоюза.

“Telus продолжает переводить рабочие места за рубеж, и теперь, ни с того ни с сего, работать удаленно стало невозможно? Это нелепо”, – заявил Доминик Лемье, директор организации Объединенных сталелитейщиков (USW) в Квебеке, в пресс-релизе.

По данным профсоюза, в компании работает более 80 000 сотрудников за рубежом.

Год назад телекоммуникационная компания сократила 6000 рабочих мест, в том числе 4000 в Канаде.

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