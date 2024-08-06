Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Сталелитейщики протестуют в Монреале против “скрытого увольнения” Telus
https://montreal.ctvnews.ca/

Сталелитейщики протестуют в Монреале против “скрытого увольнения” Telus

Степан Артемьевский Авг 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Сталелитейщики протестуют в Монреале против “скрытого увольнения” Telus отключены 15 Просмотров

Члены Объединенного профсоюза сталелитейщиков собрались в субботу у монреальского офиса Telus в знак протеста против того, что они считают “скрытым увольнением” более сотни работников.

 

9 июля 150 сотрудникам Telus сообщили, что их офис в Онтарио будет закрыт и что они должны будут работать в офисе в Монреале три дня в неделю, иначе потеряют работу.

В прошлом месяце компания отменила политику удаленной работы, и изменения вступят в силу в сентябре.

Хотя большинство сотрудников получили возможность работать из дома с начала пандемии, некоторые из них пользуются этой привилегией уже более 15 лет, говорится в сообщении профсоюза.

“Telus продолжает переводить рабочие места за рубеж, и теперь, ни с того ни с сего, работать удаленно стало невозможно? Это нелепо”, – заявил Доминик Лемье, директор организации Объединенных сталелитейщиков (USW) в Квебеке, в пресс-релизе.

По данным профсоюза, в компании работает более 80 000 сотрудников за рубежом.

Год назад телекоммуникационная компания сократила 6000 рабочих мест, в том числе 4000 в Канаде.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*