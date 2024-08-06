6 августа 1945 года, 79 лет назад, на японский город Хиросима сброшена атомная бомба

6 августа 1945 года США провели атомную бомбардировку японского города Хиросима.

За час до бомбардировки в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя Б-29 «Энола Гэй» вышли три разведчика погоды. На удалении 6-7 км от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва. В 70 км шел бомбардировщик, который фотографировал результаты взрыва.

Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщики, но из-за их малочисленности воздушная тревога, объявленная в Хиросиме, вскоре была отменена. Не оказали противодействия воздушному противнику также японские истребители и зенитная артиллерия.

В 8 часов 15 минут с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена атомная бомба «Малыш», взорвавшаяся на высоте 600 метров. В результате были убиты и пропали без вести около 100 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших были мирными гражданами.

Пожары продолжались в течение многих часов в радиусе четырех километров от эпицентра взрыва. Из 90 тысяч домов 62 тысячи были полностью разрушены.

9 августа в 11:02 по японскому времени подвергся удару второй японский город – Нагасаки.

Через десять лет после трагедии, 6 августа 1955 года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной.

Сегодня в день бомбардировки Хиросимы вся мировая общественность чтит память всех погибших и пострадавших в результате тех бомбардировок, отмечая 6 августа как День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

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