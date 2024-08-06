30-летняя ипотека для впервые приобретающих жилье в новостройках

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) официально запустила Home Start — 30-летнюю ипотеку для впервые приобретающих жилье в новостройках.

Этот шаг последовал за объявлением федерального правительства о бюджете на 2024 год об изменении правил ипотеки, позволяющих продлить сроки погашения, чтобы сделать жилье более доступным для новых покупателей.

Программа распространяется на все типы нового жилья, включая сборные дома, если это новое строительство. Однако некоторые эксперты скептически относятся к влиянию программы на доступность, особенно на дорогих рынках.

CMHC обычно предлагает застрахованные кредиты только для домов стоимостью менее $1 млн, а ипотечное страхование, как правило, не требуется для покупок с первоначальным взносом в размере 20%. Это ограничение ограничивает количество покупателей, которые могут воспользоваться новым 30-летним планом амортизации.

Виктор Тран, эксперт по ипотеке и недвижимости в RATESDOTCA, считает, что новые правила могут не принести значительной выгоды покупателям в таких городах, как Торонто и Ванкувер. «Я не думаю, что многие люди смогут воспользоваться этим», — сказал Тран Canadian Mortgage Professional в недавнем интервью. «Особенно на рынках в GTA [Большой Торонто] или в Ванкувере, большинство новых построек стоят более 1 миллиона долларов, и большинство застройщиков в любом случае требуют не менее 20% депозита — так что автоматически эти покупатели жилья даже не будут соответствовать требованиям. Было бы сложно найти новую постройку менее чем за 1 миллион долларов [на этих рынках]».

В провинции Квебек еще можно купить новостройку дешевле, чем за миллион. Например, такие дома:

Дом с гаражом в Chateauguay, 478 000 $ :

Дом с гаражом в McMasterville 10мин от станции электрички, 515 000 $:

Дом с гаражом в Chateauguay, 599 000 $:

Дом с гаражом в Otterburn Park 652 000 $:

Дом с гаражом в Longueuil 694 000 $:

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