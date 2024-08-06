Канадская туристка задержана в аэропорту Индии с рогами быка в багаже

В международном аэропорту Дели произошел инцидент с участием 32-летней гражданки Канады.

Женщина была задержана службой безопасности при попытке вывезти из страны рога неизвестного животного, обнаруженные ею во время путешествия по высокогорному региону Ладакх.

Согласно информации, предоставленной изданием, туристка намеревалась доставить найденные рога в Канаду в качестве сувенира.

Однако сотрудники аэропорта пресекли эту попытку, так как для транспортировки подобных предметов требуется специальное разрешение.

В связи с нарушением закона о защите дикой природы канадской путешественнице запрещено покидать территорию Индии.

Ей предстоит явиться в суд для участия в расследовании данного инцидента.

Анонимный источник из аэропорта подтвердил, что отсутствие необходимых документов на перевозку продуктов дикой природы стало причиной задержания туристки.

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