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Тело мужчины найдено в Олимпийском парке Монреаля

Степан Артемьевский Авг 6, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 26 Просмотров

20-летний мужчина был найден мертвым в Олимпийском парке на острове Нотр-Дам.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 19:45 в воскресенье после того, как он исчез под водой.

“Полиция обратилась за помощью к пожарным, чтобы найти человека”, – сказал Жюльен Левеск, представитель полиции Монреаля.

Вскоре после этого было найдено тело мужчины. Дело передано в офис коронера.

Полиция не смогла подтвердить, почему мужчина оказался в бассейне, и следователи работают над установлением обстоятельств, приведших к его смерти.

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