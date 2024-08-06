The Superior Pants – лучший монреальский магазин, где можно купить джинсы, отмечает 100-летие

Магазин превосходных брюк на Сент – Кэтрин – стрит не имеет веб- сайта и не размещает рекламу , однако ему удается оставаться на плаву уже почти 100 лет .

Он также известен как одно из лучших мест в городе, где можно купить джинсы. Митч Стролл, владелец магазина в четвертом поколении, имеет удивительную способность оценивать покупателей и находить для них идеальную марку и посадку по фигуре.

“Я всегда спрашиваю их: какой цвет мы предпочитаем? Какой стиль мы предпочитаем?”. “И мы не обсуждаем цифры и размеры”. Его отец, Оуэн, который работает с ним бок о бок, говорит, что он почти всегда прав. “Он знает, что им предложить. Он подбирает подходящую одежду на раз, два, три”.

Семья занимается производством одежды с тех пор, как Чарльз Стролл открыл магазин в 1924 году. В то время он продавал мужские брюки и костюмы. По словам Оуэна, джинсы начали входить в моду в 1950-х и 1960-х годах, а к 1980-м джинсовая ткань стала их основным бизнесом.

Он говорит, что практическое обслуживание в магазине выгодно отличает его от сетевых магазинов. В магазине брюки подшиваются бесплатно. “Они приходят сюда специально, потому что им сразу же починят брюки и они уйдут домой в них. Никакого похода к портному”, – говорит он. “Это комплексное предложение”.

Митч говорит, что это тот опыт, который невозможно получить при онлайн-покупках, и как только покупатели находят подходящую пару, они обычно возвращаются. Не имея рекламы или веб-сайта, они полагаются на сарафанное радио.

Люсиль Флипарт, которая родом из Франции, сказала, что ее друзья рассказали ей об этом магазине. “Обычно, когда я захожу в магазин, мне кажется, что у меня уходит около часа на то, чтобы найти джинсы, которые мне не подходят. Всегда что-то не так”, – говорит она. “Вот, я купила две пары, и это было очень быстро”.

Хотя джинсы заложены в генах семьи Стролл, Митч говорит, что он, скорее всего, последний в семье, кто их продает. Но он планирует потратить следующие 25 лет на то, чтобы помогать покупателям находить подходящую пару джинсов.

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