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Новости Многофункциональный культурный центр будет построен в Беконсфилде
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Многофункциональный культурный центр будет построен в Беконсфилде

Степан Артемьевский Авг 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Многофункциональный культурный центр будет построен в Беконсфилде отключены 23 Просмотров

Городской совет Биконсфилда официально одобрил решение жюри многопрофильного архитектурного конкурса выбрать компанию Lemay-Bouthillette Parizeau-Elema для проектирования многофункционального культурного центра в рамках проекта IMAGINE Centennial.

 

На своем заседании 15 июля Совет поручил администрации продолжить процесс с целью заключения этой осенью контрактов на подготовку планов и спецификаций.

В рамках проекта IMAGINE Centennial, запущенного в 2018 году, в 2019 году около 200 граждан приняли участие в шести общественных консультациях.

В июне 2019 года гражданский комитет, возглавляемый двумя выборными должностными лицами, представил отчет и рекомендации.

Эти рекомендации послужили основой для последующих шагов, включая привлечение в 2023 году архитектора Филиппа Дроле для проведения архитектурного конкурса.

Кроме того, правительство провинции и федеральное правительство предоставили финансовую поддержку в размере 3,1 миллиона долларов в рамках программы “Содействие развитию культурной инфраструктуры”.

Этот грант позволит Биконсфилду начать реконструкцию Сентенниал–парка и пристани для яхт со строительством многофункционального культурного центра, стоимость которого к 2024 году оценивается примерно в 18 миллионов долларов.

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