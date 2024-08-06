Nestlé отзывает детские каши из-за возможного загрязнения

Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) объявляет, что Nestlé Canada отзывает свои овсяные хлопья с бананами и манго торговой марки Gerber из-за возможного загрязнения бактериями Cronobacter.

Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) объявляет, что Nestlé Canada отзывает свои овсяные хлопья с бананами и манго торговой марки Gerber из-за возможного загрязнения бактериями Cronobacter.

Срок годности продукта, на который распространяется отзыв, истекает 30 мая 2025 года, а универсальный код продукта 0 65000 13361 5.

Агентство рекомендует не употреблять, не продавать, не сервировать и не распространять зараженный продукт, а выбросить его или вернуть в место покупки.

Этот продукт доступен в нескольких провинциях, включая Квебек, Онтарио и Нью-Брансуик.

Отзыв является результатом анализа, проведенного агентством, которое в настоящее время проводит расследование. Однако в пресс-релизе CFIA говорится, что случаев заболеваний, связанных с отзывом зерновых, зарегистрировано не было.

Правительственное агентство сообщает, что продукты, зараженные Cronobacter, “могут не иметь видимых признаков порчи или подозрительного запаха, но все равно могут вызывать заболевания”.

Кронобактерии могут вызывать серьезные, даже смертельные заболевания у младенцев. У младенцев в возрасте до года бактерии могут вызывать лихорадку, плохое питание, чрезмерный плач, упадок сил и судороги.