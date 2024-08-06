С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает нежаркий вторник. Утром 15°C, Днём 23°C, Вечером 20°C. Хорошая погода, самое время для прогулок. Куда сходить – прочтите у нас!

Мы вам кроме этого, предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Ну, и конечно, новости!

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата! Это и день памяти благоверных князей Бориса и Глеба, и День Хиросимы, известный ещё и как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Сегодня родились Хмельницкий и Веласкес, Васнецов и Котовский. А еще – 6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной Паутины – появился первый интернет-сервер.

6 августа 1961 года в девять часов утра по московскому времени советский космонавт Герман Титов на космическом корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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