Новости дня Делового Монреаля за 5 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Инцидент с гидроциклом: Двое мужчин разыскиваются после того, как 31 июля в Дизраэли, регионе Шодьер-Аппалаши, они предположительно наехали на своем гидроцикле на группу гусей.
- Смерть Мартины Богран: Мартина Богран, временный мэр Лаваля в 2013 году, умерла в возрасте 63 лет. Она была первой и единственной женщиной, занимавшей этот пост.
- Стрельба на Западном острове: Три человека, включая двоих невинных жертв, получили серьезные ранения после стрельбы в Доллар-де-Ормо, Монреаль.
- Возможная забастовка железнодорожников: Грузоотправители и производители затаили дыхание в ожидании возможной забастовки тысяч железнодорожников, которая может остановить грузовые перевозки и засорить порты.
- Банкротство St. Laurent Distillery: Винокуренный завод St. Laurent Distillery обанкротился, его активы купил винокуренный завод Arsenal & CO, который планирует завоевать рынок с помощью многосторонней концепции.
- Возобновление дорожных проектов: После строительных каникул дорожные проекты в Квебеке возобновляются с удвоенной силой, автомобилистам придется набраться терпения.
- Ножевое ранение в Кот-де-Неж: 32-летнего мужчину ранили ножом на улице Кот-Сент-Катрин в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас.
- Расследование BEI: Бюро независимых расследований (BEI) расследует случай, когда полицейские застрелили человека, размахивавшего топором в Труа-Ривьер. Мужчина скончался.
- Вакцинация диких животных: Увеличение числа случаев бешенства енотов в Вермонте подталкивает Министерство окружающей среды начать операцию по вакцинации диких животных в Эстри и Монтережи.
- Нашествие песчаных ос: Город Коатикук не может избавиться от нашествия песчаных ос в парке Куйяр, которое продолжается уже больше недели.
В Канаде
- Визит Трюдо в Хинтон: Премьер-министр Джастин Трюдо отправился в Хинтон, Альберта, чтобы узнать о статусе лесного пожара Джаспер.
- Сокращение числа детей: С 2016 года в шести крупнейших городах Канады сократилось количество детей в возрасте до 10 лет в процентном отношении к населению.
- Споры с авиакомпаниями: Транспортное агентство Канады разрешило 50% споров за последние девять месяцев в пользу пассажиров.
- Гибель пожарного в Джаспере: Во время тушения лесного пожара в Джаспере погиб 24-летний пожарный.
- Призыв навести порядок на пляже: Мэр Васага-Бич Брайан Смит призывает премьера Онтарио Дага Форда навести порядок на пляже в провинциальном парке Васага-Бич.
- Риск лесных пожаров: Общество защиты лесов от пожаров (SOPFEU) предупреждает население Северного побережья о значительном риске лесных пожаров.
- Привлечение врачей и медсестер: Города в Онтарио предлагают «мешок денег авансом» для привлечения врачей и медсестер.
В России
- Выкуп Hugo Boss: «Стокманн» выкупил Hugo Boss в России, до конца сентября откроются 19 магазинов.
- Объединение Wildberries и Russ: Маркетплейс Wildberries официально объединился с Russ.
- Наблюдение за владельцами Android: «Лаборатория Касперского» обнаружила наблюдение за владельцами Android-устройств в России.
- Паломничество Квачкова: Отставной полковник ГРУ Квачков ушел в паломничество по монастырям после «видения».
- Расселение аварийного жилья: Расселение аварийного жилья в РФ войдет в новый нацпроект.
- Приговор за убийство Япончика: Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии исполнителя убийства Япончика.
- Повышение ставок по ипотеке: Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке до минимум 20% годовых.
- Встреча президента Ирана с Шойгу: Президент Ирана заявил, что «эпоха лидерства Вашингтона прошла», и рассказал о поддержке со стороны России.
В мире
- Признание Роберта Кеннеди-младшего: Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший признался, что 10 лет назад подбросил мертвого медведя в Центральный парк Нью-Йорка.
- Заболевания триатлонистов на Олимпиаде: На Олимпиаде в Париже еще два триатлониста заболели после заплыва по Сене.
- Отставка премьера Бангладеш: Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов.
- Смерть депутата в Молдавии: Депутат парламента Молдавии скончался после укуса осы.
- Обрушение фондовых рынков: Мировые фондовые рынки обрушились на фоне опасений замедления экономики США. Nikkei рухнул на 10%, падают другие индексы и криптовалюты.
- Болезнь Дэвида Линча: Режиссер Дэвид Линч больше не выходит из дома из-за неизлечимой болезни.
- Вывод войск из Нигера: США завершили вывод войск из Нигера, вместо них остались российские инструкторы.
- Новый штамм коронавируса на Украине: На Украине три человека заразились новым штаммом коронавируса.
- Фрегат «Штандарт» во Франции: Подсанкционному фрегату «Штандарт» разрешили зайти во французский порт в Ла-Рошель.
- Извинения Bloomberg News: Bloomberg News извинился за нарушение эмбарго на обмен пленными.
- Ураган Дебби: Ураган Дебби обрушился на Флориду, затем превратился в тропический шторм.
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