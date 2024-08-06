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Новости Новости дня Делового Монреаля за 5 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 5 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 5, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 10 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Инцидент с гидроциклом: Двое мужчин разыскиваются после того, как 31 июля в Дизраэли, регионе Шодьер-Аппалаши, они предположительно наехали на своем гидроцикле на группу гусей.
  • Смерть Мартины Богран: Мартина Богран, временный мэр Лаваля в 2013 году, умерла в возрасте 63 лет. Она была первой и единственной женщиной, занимавшей этот пост.
  • Стрельба на Западном острове: Три человека, включая двоих невинных жертв, получили серьезные ранения после стрельбы в Доллар-де-Ормо, Монреаль.
  • Возможная забастовка железнодорожников: Грузоотправители и производители затаили дыхание в ожидании возможной забастовки тысяч железнодорожников, которая может остановить грузовые перевозки и засорить порты.
  • Банкротство St. Laurent Distillery: Винокуренный завод St. Laurent Distillery обанкротился, его активы купил винокуренный завод Arsenal & CO, который планирует завоевать рынок с помощью многосторонней концепции.
  • Возобновление дорожных проектов: После строительных каникул дорожные проекты в Квебеке возобновляются с удвоенной силой, автомобилистам придется набраться терпения.
  • Ножевое ранение в Кот-де-Неж: 32-летнего мужчину ранили ножом на улице Кот-Сент-Катрин в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас.
  • Расследование BEI: Бюро независимых расследований (BEI) расследует случай, когда полицейские застрелили человека, размахивавшего топором в Труа-Ривьер. Мужчина скончался.
  • Вакцинация диких животных: Увеличение числа случаев бешенства енотов в Вермонте подталкивает Министерство окружающей среды начать операцию по вакцинации диких животных в Эстри и Монтережи.
  • Нашествие песчаных ос: Город Коатикук не может избавиться от нашествия песчаных ос в парке Куйяр, которое продолжается уже больше недели.

В Канаде

  • Визит Трюдо в Хинтон: Премьер-министр Джастин Трюдо отправился в Хинтон, Альберта, чтобы узнать о статусе лесного пожара Джаспер.
  • Сокращение числа детей: С 2016 года в шести крупнейших городах Канады сократилось количество детей в возрасте до 10 лет в процентном отношении к населению.
  • Споры с авиакомпаниями: Транспортное агентство Канады разрешило 50% споров за последние девять месяцев в пользу пассажиров.
  • Гибель пожарного в Джаспере: Во время тушения лесного пожара в Джаспере погиб 24-летний пожарный.
  • Призыв навести порядок на пляже: Мэр Васага-Бич Брайан Смит призывает премьера Онтарио Дага Форда навести порядок на пляже в провинциальном парке Васага-Бич.
  • Риск лесных пожаров: Общество защиты лесов от пожаров (SOPFEU) предупреждает население Северного побережья о значительном риске лесных пожаров.
  • Привлечение врачей и медсестер: Города в Онтарио предлагают «мешок денег авансом» для привлечения врачей и медсестер.

В России

  • Выкуп Hugo Boss: «Стокманн» выкупил Hugo Boss в России, до конца сентября откроются 19 магазинов.
  • Объединение Wildberries и Russ: Маркетплейс Wildberries официально объединился с Russ.
  • Наблюдение за владельцами Android: «Лаборатория Касперского» обнаружила наблюдение за владельцами Android-устройств в России.
  • Паломничество Квачкова: Отставной полковник ГРУ Квачков ушел в паломничество по монастырям после «видения».
  • Расселение аварийного жилья: Расселение аварийного жилья в РФ войдет в новый нацпроект.
  • Приговор за убийство Япончика: Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии исполнителя убийства Япончика.
  • Повышение ставок по ипотеке: Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке до минимум 20% годовых.
  • Встреча президента Ирана с Шойгу: Президент Ирана заявил, что «эпоха лидерства Вашингтона прошла», и рассказал о поддержке со стороны России.

В мире

  • Признание Роберта Кеннеди-младшего: Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший признался, что 10 лет назад подбросил мертвого медведя в Центральный парк Нью-Йорка.
  • Заболевания триатлонистов на Олимпиаде: На Олимпиаде в Париже еще два триатлониста заболели после заплыва по Сене.
  • Отставка премьера Бангладеш: Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов.
  • Смерть депутата в Молдавии: Депутат парламента Молдавии скончался после укуса осы.
  • Обрушение фондовых рынков: Мировые фондовые рынки обрушились на фоне опасений замедления экономики США. Nikkei рухнул на 10%, падают другие индексы и криптовалюты.
  • Болезнь Дэвида Линча: Режиссер Дэвид Линч больше не выходит из дома из-за неизлечимой болезни.
  • Вывод войск из Нигера: США завершили вывод войск из Нигера, вместо них остались российские инструкторы.
  • Новый штамм коронавируса на Украине: На Украине три человека заразились новым штаммом коронавируса.
  • Фрегат «Штандарт» во Франции: Подсанкционному фрегату «Штандарт» разрешили зайти во французский порт в Ла-Рошель.
  • Извинения Bloomberg News: Bloomberg News извинился за нарушение эмбарго на обмен пленными.
  • Ураган Дебби: Ураган Дебби обрушился на Флориду, затем превратился в тропический шторм.

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