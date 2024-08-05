Три человека находятся в критическом состоянии после перестрелки на Западном острове Монреаля

Три человека находятся в критическом состоянии после перестрелки, в результате которой было произведено от 30 до 40 выстрелов.

Происшествие произошло на Западном острове, недалеко от бульвара Де Сурс в воскресенье вечером.

Источники сообщают, что полиция мгновенно отреагировала на сообщения о человеке с огнестрельным оружием на углу бульвара Салаберри и улицы Давиньон в Доллард-дез-Ормо.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, произошел конфликт, и по меньшей мере один подозреваемый и полиция обменялись выстрелами.

Полицейское управление Монреаля (SPVM) установило в этом районе крупный контроль, и расследование будет передано Квебекскому бюро независимых расследований (BEI), полицейскому надзорному органу провинции.

Вечером в районе было огромное количество полицейских машин, вышеназванные улицы были перекрыты.

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