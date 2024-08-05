Жилищное строительство в Квебеке переживает заметный подъем в 2024 году, но Монреаль с трудом поспевает за ним. Эта ситуация подчеркивает негативное влияние

строгих городских правил в мегаполисе, в отличие от других муниципалитетов Квебека, которые успешно смягчили свои правила.

Юнес Эль Мустир, брокер по недвижимости, подчеркивает необходимость радикальных изменений в Монреале. Он критикует чрезмерное регулирование, которое препятствует

частное строительство и упоминает, что город медлит с выдачей разрешений по сравнению с другими муниципалитетами, которые гораздо более эффективны.

В прошлом году, в то время как среднее время получения разрешения в Монреале составляло 291 день, в Лавале оно составляло 120 дней, в Лонгее-71 день, а в Квебеке и Шербруке-30 дней.

Если предварительно одобрен планы строительства, скажем, четырех типовых многоквартирных домов на 4-6 квартир, то разрешение выдается в течение 10 дней. В настоящее время SCHL составляет каталог предварительно утвержденных планов.

Для сектора Бридж-Бонавентура город налагает ограничение на застройку 7600 жилых единиц, в то время как его потенциал оценивается в 15 000 новых единиц жилья.

«Я рад, что спустя десять лет проект ипподрома продвинулся вперед, – подчеркивает Юнес Эль Мустир. Но Монреаль, Квебек и Оттава на сегодняшний день выделили только по 2 миллиона долларов на создание исследовательского бюро. Мы далеки от первого взрыхления земли».

И список других отложенных проектов длинный. Некоторые муниципалитеты ввели зонирование арендуемого жилья, которое обеспечивает более высокую плотность населения. Например, город Ванкувер недавно принял зонирование, которое по закону разрешает строить шестиэтажные дома рядом с определенными основными дорогами.

«Правительство Лего наделило мэров полномочиями предоставлять право на строительство выше разрешенного зонирования в обмен на компенсацию, предназначенную для некоммерческого жилья, продолжает Юнес Эль Мустир. Эта идея была предложена мэром Лонгея Катрин Фурнье. Это гораздо более перспективный подход, чем правила 20-20-20».

Правило 20-20-20, введенное для стимулирования предложения доступного жилья, оказалось дорогостоящим провалом. Застройщики предпочитают платить непомерные штрафы, а не соблюдать обязательные требования.

Введение этого регламента приводит к увеличению стоимости строительства до 10 500 долларов за дом для строителей. Последние выплатили городу Монреалю 38 миллионов долларов в качестве неустойки с 2021 года. Это еще одна сумма, полученная городом в дополнение к увеличению налогов на строительство, сборов за выдачу разрешений и других связанных с этим сборов, взимаемых с застройщиков.

Постановление 20-20-20 не только является бесспорным провалом, но и усугубляет нынешний жилищный кризис. Это правило создало административную и финансовую нагрузку

на строительные проекты, что замедлило начало строительства в мегаполисе.

С учетом снижения процентных ставок в 2024 и 2025 годах объемы строительства будут расти. Но этого будет недостаточно. Муниципалитетам выгодно принимать меры по стимулированию строительства и удовлетворению спроса.

Для Монреаля Юнес Эль Мустир рекомендует значительное смягчение правил, быструю выдачу разрешений на строительство и отмену регламента 20-20-20.

Он призывает к твердой приверженности со стороны муниципалитета преодолению жилищный кризис и эффективное удовлетворение жилищных потребностей жителей Монреаля.

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