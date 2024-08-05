Продажи Starbucks падают из-за того, что клиенты отказываются от дорогого кофе

Потребление кофе и лимонадов со льдом в Starbucks за 6 долларов достигло критической отметки.

Продажи Starbucks в кофейнях, открытых в течение как минимум года, упали на три процента по всему миру, в том числе на внутреннем рынке в Северной Америке – на два процента.

А насколько резким был спад в Starbucks в прошлом квартале: общее количество транзакций в североамериканских магазинах, открытых не менее года, сократилось на шесть процентов за квартал. Отчасти это было компенсировано повышением цен.

Другими словами, все меньше людей посещают Starbucks и покупают напитки и еду. Это был второй квартал подряд, когда продажи Starbucks снижались.

Проблемы Starbucks отражают усталость потребителей от высоких цен в продуктовых сетях, ресторанах и магазинах после многолетнего повышения цен. Они также выявляют недостатки в бизнес-модели Starbucks, которая изменилась в ответ на потребительский спрос и превратилась из кафе, где преимущественно пьют кофе сидя за столиком, в сеть, работающую преимущественно на вынос.

В Starbucks и других сетях, таких как McDonald’s, потребители демонстрируют свои возможности. McDonald’s на этой неделе сообщил, что продажи в магазинах, открытых как минимум год, упали на один процент в прошлом квартале, что стало первым снижением продаж с 2020 года.

Starbucks также сталкивается с растущим давлением со стороны конкурирующих сетей уличных кофеен и со стороны людей, предпочитающих готовить утреннюю чашку кофе дома. За последние несколько лет цены выросли, но в этом году цены в продуктовых магазинах снизились, в то время как стоимость питания вне дома продолжала расти.

“Наши потребители, которые более экономны, ищут другие заведения или просто делают что-то дома. Также усиливается конкуренция со стороны некоторых сетей кофеен, таких как a Dutch Bros”, – сказал Арджи Хоттови, аналитик компании Placer.ai.

Акции Starbucks выросли более чем на два процента после закрытия торгов. В этом году акции Starbucks упали на 19 процентов.

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