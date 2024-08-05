Канадские ученые против чайных пакетиков

Известно, что микропластик повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний.
Пластиковые чайные пакетики выделяют в чай миллиарды микрочастиц и наночастиц. К такому выводу пришла группа ученых из канадского Университета Макгилла.
Они в ходе химических экспериментов обнаружили, что заваривание одного пластикового пакетика чая при температуре 95 °C высвобождает примерно 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика — полиэтиленфталата и нейлона — в чашку с напитком.
Вместе с жидкостью эти вещества попадают и в организм человека.
Хотя вред для здоровья человека из-за нанопластика не совсем изучен, недавние исследования показали, что частицы размером менее 100 нм могут попадать в кровь и органы живых существ из продуктов, загрязненных пластиком, накапливаться, вызывая воспаления, отравления и изменения в печени.
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