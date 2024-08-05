Наказан водитель, ехавший со скоростью 200 км/ч в зоне 70 км/ч на монреальском шоссе

Его водительские права были приостановлены на семь дней.
Полиция провинции сообщает, что рано утром в субботу они остановили водителя, который ехал со скоростью 200 км/ч в зоне 70 км/ч на шоссе в Монреале.
Сотрудники дорожной патрульной службы Квебека поймали kb[fxf, который направлялся на запад по шоссе 20 недалеко от развязки Тюркот, говорится в заявлении полиции.
Полиция также сообщила, что водитель был оштрафован за маневрирование зигзагами между полосами движения, что привело к дополнительному штрафу в размере 322 долларов и еще четырем штрафным баллам.
В общем, соблюдайте правила дорожного движения! Если, конечно, хотите покататься еще раз-другой.
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