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Фламандия в Монреале: спешите насладиться!

Степан Артемьевский Авг 5, 2024 Афиша, Культура, шоу-бизнес, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Фламандия в Монреале: спешите насладиться! отключены 9 Просмотров

Великие фламандские художники ждут вас на масштабной выставке в Музее изящных искусств, на которой будут представлены шедевры Ханса Мемлинга, Питера Пауля Рубенса, Энтони ван Дейка, Якоба Йорданса, Михаэлины Вотье и многих других известных художников.

 

Затрагивая темы, которые волновали человечество с незапамятных времен, “Святые, грешники, влюбленные и глупцы” – а именно так называется выставка, приглашают вас познакомиться с полутора сотнями произведений искусства и предметов быта. Эти работы, в основном из замечательной коллекции фламандского Фонда Феба, перенесут вас в Нидерланды 1400-1700 годов, в период динамичного социального, научного, экономического и художественного развития страны.

Эта выставка, организованная совместно Художественным музеем Денвера и фондом Феба, проливает свет на шедевры фламандской живописи и раскрывает прошлое, которое звучит правдиво и сегодня.

Выставка начинается с религиозного искусства 15-го и начала 16-го веков. Подборка работ и предметов XVII века подчеркивает значение Фландрии как космополитического центра торговли и инноваций, как научных, так и художественных.

Выставка завершается в захватывающем пространстве, вдохновленном кунсткамерой, или художественными кабинетами – элитными коллекциями произведений искусства, которые в ту эпоху можно было найти в домах среднего и высшего класса.

Зрители покинут выставку с глубоким пониманием контекстов фламандского искусства, оценкой его вечных тем и критическим пониманием важной роли этого периода в формировании мира, в котором мы живем.

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