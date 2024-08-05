Из-за продолжающейся жары в Монреале и Квебеке объявлен режим повышенной опасности с грозами

По данным агентства, сегодня днем и вечером условия будут благоприятными для развития сильных гроз, способных вызвать сильные порывы ветра, крупный град и проливные дожди.
Предупреждение объявлено по всему Квебеку, включая следующие регионы:
Квебек
Район Мон-Трамблан – Сент-Агат
Станция метро Монреаль – Лаваль
Водрей
Вэллифилд – Богарнуа
Мон-Орфорд – Лейк-Мемфремагог
Шербрук
В Монреале сохраняется продолжительная аномальная жара, которая, как ожидается, закончится рано утром в понедельник.
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