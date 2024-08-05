Из-за продолжающейся жары в Монреале и Квебеке объявлен режим повышенной опасности с грозами

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) объявило режим повышенной опасности с грозами для Монреаля и других регионов южного Квебека.

По данным агентства, сегодня днем и вечером условия будут благоприятными для развития сильных гроз, способных вызвать сильные порывы ветра, крупный град и проливные дожди.

Предупреждение объявлено по всему Квебеку, включая следующие регионы:

Квебек

Район Мон-Трамблан – Сент-Агат

Станция метро Монреаль – Лаваль

Водрей

Вэллифилд – Богарнуа

Мон-Орфорд – Лейк-Мемфремагог

Шербрук

В Монреале сохраняется продолжительная аномальная жара, которая, как ожидается, закончится рано утром в понедельник.

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