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Новости Из-за продолжающейся жары в Монреале и Квебеке объявлен режим повышенной опасности с грозами
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Из-за продолжающейся жары в Монреале и Квебеке объявлен режим повышенной опасности с грозами

Степан Артемьевский Авг 5, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Природа, погода, экология Комментарии к записи Из-за продолжающейся жары в Монреале и Квебеке объявлен режим повышенной опасности с грозами отключены 4 Просмотров

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) объявило режим повышенной опасности с грозами для Монреаля и других регионов южного Квебека.

 

По данным агентства, сегодня днем и вечером условия будут благоприятными для развития сильных гроз, способных вызвать сильные порывы ветра, крупный град и проливные дожди.

Предупреждение объявлено по всему Квебеку, включая следующие регионы:

Квебек
Район Мон-Трамблан – Сент-Агат
Станция метро Монреаль – Лаваль
Водрей
Вэллифилд – Богарнуа
Мон-Орфорд – Лейк-Мемфремагог
Шербрук

В Монреале сохраняется продолжительная аномальная жара, которая, как ожидается, закончится рано утром в понедельник.

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