С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливый понедельник. Утром 19°C, Днём 23°C, Вечером 21°C. Но несмотря на непогоду, займемся продуктивным времяпрепровождением!

Мы вам предлагаем вирутаульно погулять, засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Ну, и конечно, новости!

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата! Сегодня- Международный день светофора и празднование Почаевской иконы Божией Матери, родились Фридрих Энгельс, Илья Репин, Ги де Мопассан и Мэрилин Монро.

5 августа 1966 года вышел в свет альбом культовой британской рок-группы The Beatles. Это был уже седьмой по счёту записанный студией альбом группы. Его название – Revolver («Револьвер»), по словам самих музыкантов, не скрывало под собой никакого подтекста или смысловой нагрузки, хотя вариантов названия было несколько.

А ровно через год, 5 августа 1967 года, вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» (Pink Floyd) – «Волынщик у врат зари» (The Piper At The Gates Of Dawn), включавший в себя 11 композиций. Этот альбом, состоящий в основном из песен, написанных гитаристом Сидом Барретом, вызвал разноречивую реакцию и интерес публики, заняв 6-е место в британском хит-параде.

Итак, начинаем день с музыки, которая нам и строить, и жить помогает! Вперед – и с песней! Пусть день будет хорошим и светлым у каждого из нас!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.