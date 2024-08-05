Новости дня Делового Монреаля за 4 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Успех фестиваля Osheaga-2024: 17-й фестиваль Osheaga-2024 завершился с большим успехом, несмотря на изнуряющую жару и шторм, который прервал программу всего на 10 минут.
- Пабло Родригес и PLQ: Представитель федерального министра транспорта Пабло Родригеса заявил, что получает много пожеланий присоединиться к гонке за лидерство в Либеральной партии Квебека (PLQ).
- Победа Алексиса Галарно: 25-летний игрок из Лаваля Алексис Галарно победил аргентинца Факундо Диаса Акосту в двух сетах со счетом 6-4, 6-4 на турнире National Bank Tennis Open.
- Пожар в Сен-Совере: В результате пожара в многоквартирном доме в Квебеке пострадали четыре семьи.
- Отзыв детских хлопьев Gerber: Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) объявило об отзыве детских хлопьев Gerber из-за возможного заражения Cronobacter spp.
- Иск против соцсетей: Монреалец подал в суд на соцсети за то, что они вызывают слишком сильную зависимость.
- Штрафы за хранение контейнеров: Предприниматели Дорваля шокированы штрафами за хранение контейнеров на своей территории, что соответствует уже существующему положению о хранении транспортных средств.
- Арест за взлом и проникновение: 20-летний мужчина был арестован за взлом и проникновение, причинение вреда на сумму более $5000 и сопротивление блюстителю порядка в школе в Квебеке.
- Протесты за климат: Несколько десятков человек собрались перед офисом Франсуа Лего в Монреале, требуя от правительства активных действий по борьбе с изменением климата.
- Последний жаркий день: Сегодня последний жаркий день с сильными грозами на юге Квебека.
В Канаде
- Предупреждение о поездках в Израиль: Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль.
- Олимпийский рекорд Саммер Макинтош: Саммер Макинтош установила олимпийский рекорд, выиграв третью золотую медаль в плавании.
- Предупреждение похоронных бюро: Похоронные бюро по всей стране предупреждают семьи о веб-сайтах, которые переиздают некрологи с целью получения прибыли.
- Протесты против выборов в Венесуэле: Протестующие требуют от властей Канады более жесткой реакции на «сфальсифицированные» выборы в Венесуэле.
- Поножовщина в Торонто: Двое мужчин тяжело ранены в результате поножовщины у набережной Торонто.
- Изъятие огнестрельного оружия: Полиция изъяла огнестрельное оружие после видео в соцсетях, на котором сикхские мужчины и женщины танцуют с оружием на свадьбе в Южном Суррее, Британская Колумбия.
- Отзыв марихуаны: В Канаде отзывают марихуану из-за неправильных значений THC и CBD на этикетке.
- ИИ для борьбы с бездомностью: Оттава обратилась к искусственному интеллекту (ИИ) для преодоления кризиса бездомности.
В России
- Международный форум объединённых культур: С 12 по 14 сентября в Петербурге пройдёт Международный форум объединённых культур.
- Эвакуация в Забайкалье: Спасатели эвакуируют жителей Петровск-Забайкальского и Орловского после затоплений в Забайкалье.
- Отмена выступления Ивана Урганта: Выступление Ивана Урганта на благотворительном фестивале в Петербурге отменили.
- Зачисление абитуриентов: Российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места.
- Пожар в Азове: Мусор и покрышки загорелись в ростовском Азове на площади 5000 квадратных метров. Пожар локализован.
- Ложные минирования в Петербурге: Волна ложных минирований прокатилась по Петербургу.
- Поздравление Путина: Путин поздравил сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
В мире
- Осуждение церемонии открытия Олимпиады: Ватикан осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже.
- Поздравление Трампа Путину: Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными с Западом.
- Атака на отель в Великобритании: В Великобритании атаковали второй отель, где размещены мигранты, запросившие убежище. В Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию, что привело к протестам против мигрантов.
- Серебро Андреевой и Шнайдер: Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.
- Победа Новака Джоковича: 37-летний сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Игр-2024 в мужском одиночном разряде, победив Карлоса Алькараса.
- Роман мужа Камалы Харрис: Муж Камалы Харрис Даг Эмхофф признался в романе на стороне во время первого брака.
- Угрозы организаторам Олимпиады: Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр пожаловались на угрозы насилия, полученные по почте.
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