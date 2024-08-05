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Новости Новости дня Делового Монреаля за 4 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 4 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 4, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 2 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Успех фестиваля Osheaga-2024: 17-й фестиваль Osheaga-2024 завершился с большим успехом, несмотря на изнуряющую жару и шторм, который прервал программу всего на 10 минут.
  • Пабло Родригес и PLQ: Представитель федерального министра транспорта Пабло Родригеса заявил, что получает много пожеланий присоединиться к гонке за лидерство в Либеральной партии Квебека (PLQ).
  • Победа Алексиса Галарно: 25-летний игрок из Лаваля Алексис Галарно победил аргентинца Факундо Диаса Акосту в двух сетах со счетом 6-4, 6-4 на турнире National Bank Tennis Open.
  • Пожар в Сен-Совере: В результате пожара в многоквартирном доме в Квебеке пострадали четыре семьи.
  • Отзыв детских хлопьев Gerber: Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) объявило об отзыве детских хлопьев Gerber из-за возможного заражения Cronobacter spp.
  • Иск против соцсетей: Монреалец подал в суд на соцсети за то, что они вызывают слишком сильную зависимость.
  • Штрафы за хранение контейнеров: Предприниматели Дорваля шокированы штрафами за хранение контейнеров на своей территории, что соответствует уже существующему положению о хранении транспортных средств.
  • Арест за взлом и проникновение: 20-летний мужчина был арестован за взлом и проникновение, причинение вреда на сумму более $5000 и сопротивление блюстителю порядка в школе в Квебеке.
  • Протесты за климат: Несколько десятков человек собрались перед офисом Франсуа Лего в Монреале, требуя от правительства активных действий по борьбе с изменением климата.
  • Последний жаркий день: Сегодня последний жаркий день с сильными грозами на юге Квебека.

В Канаде

  • Предупреждение о поездках в Израиль: Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль.
  • Олимпийский рекорд Саммер Макинтош: Саммер Макинтош установила олимпийский рекорд, выиграв третью золотую медаль в плавании.
  • Предупреждение похоронных бюро: Похоронные бюро по всей стране предупреждают семьи о веб-сайтах, которые переиздают некрологи с целью получения прибыли.
  • Протесты против выборов в Венесуэле: Протестующие требуют от властей Канады более жесткой реакции на «сфальсифицированные» выборы в Венесуэле.
  • Поножовщина в Торонто: Двое мужчин тяжело ранены в результате поножовщины у набережной Торонто.
  • Изъятие огнестрельного оружия: Полиция изъяла огнестрельное оружие после видео в соцсетях, на котором сикхские мужчины и женщины танцуют с оружием на свадьбе в Южном Суррее, Британская Колумбия.
  • Отзыв марихуаны: В Канаде отзывают марихуану из-за неправильных значений THC и CBD на этикетке.
  • ИИ для борьбы с бездомностью: Оттава обратилась к искусственному интеллекту (ИИ) для преодоления кризиса бездомности.

В России

  • Международный форум объединённых культур: С 12 по 14 сентября в Петербурге пройдёт Международный форум объединённых культур.
  • Эвакуация в Забайкалье: Спасатели эвакуируют жителей Петровск-Забайкальского и Орловского после затоплений в Забайкалье.
  • Отмена выступления Ивана Урганта: Выступление Ивана Урганта на благотворительном фестивале в Петербурге отменили.
  • Зачисление абитуриентов: Российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места.
  • Пожар в Азове: Мусор и покрышки загорелись в ростовском Азове на площади 5000 квадратных метров. Пожар локализован.
  • Ложные минирования в Петербурге: Волна ложных минирований прокатилась по Петербургу.
  • Поздравление Путина: Путин поздравил сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

В мире

  • Осуждение церемонии открытия Олимпиады: Ватикан осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже.
  • Поздравление Трампа Путину: Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными с Западом.
  • Атака на отель в Великобритании: В Великобритании атаковали второй отель, где размещены мигранты, запросившие убежище. В Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию, что привело к протестам против мигрантов.
  • Серебро Андреевой и Шнайдер: Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.
  • Победа Новака Джоковича: 37-летний сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Игр-2024 в мужском одиночном разряде, победив Карлоса Алькараса.
  • Роман мужа Камалы Харрис: Муж Камалы Харрис Даг Эмхофф признался в романе на стороне во время первого брака.
  • Угрозы организаторам Олимпиады: Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр пожаловались на угрозы насилия, полученные по почте.

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