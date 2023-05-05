Строительство домов для нескольких поколений может резко вырасти в Канаде

Поскольку дефицит предложения на рынке жилья Канады не демонстрирует особых признаков улучшения, популярность домов для нескольких поколений может значительно возрасти в ближайшие годы.

Поскольку дефицит предложения на рынке жилья Канады не демонстрирует особых признаков улучшения, популярность домов для нескольких поколений может значительно возрасти в ближайшие годы.

Это согласно утвержденному финансовому президенту Садику Буду, который сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что схема, при которой в главном доме создаются отдельные жилые помещения для размещения разных поколений семьи, может стать жизнеспособным вариантом в Канаде, поскольку она уже стала обычным явлением в других странах.

“Я думаю, что мы увидим рост числа домов для нескольких поколений из-за того простого факта, что только в Северной Америке [эти] дома являются иностранной концепцией”, – сказал он. “Во всем остальном мире очень, очень распространено, когда два или три – иногда даже больше – поколения живут в одних и тех же семьях, внося свой вклад в успех этого домохозяйства”.

Последняя перепись показала, что в 2021 году в собственности 986 400 канадских домохозяйств проживало более одного поколения, что на 45% больше, чем два десятилетия назад.

Поскольку семьи коренных народов и новые канадцы составляют основную часть тех, кто пользуется домами для нескольких поколений, Буду сказал, что амбициозные цели федерального правительства по иммиграции на ближайшие три года также повысят популярность этих типов недвижимости.

Правительство планирует ежегодно принимать все большее число новых канадцев до 2025 года: в этом году планируется прибытие 465 000 человек, затем 485 000 в 2024 году и полумиллиона годом позже.

“Мы ожидаем, что в течение следующих трех лет около 1,5 миллионов [новых иммигрантов] прибудут не из Соединенных Штатов – они прибудут из стран, где жилье для нескольких поколений в семьях из нескольких поколений является обычным делом, поэтому их это устраивает”, – сказал Буду.

“И я думаю, что возможность заключается, возможно, в том, что правительство выделяет гранты или предоставляет налоговые льготы людям, которые ремонтируют свои дома, чтобы создать возможности для проживания нескольких поколений”.

Похоже, что федеральное правительство все больше прислушивается к растущей тенденции: по оценкам парламентского бюджетного инспектора, новый налоговый кредит на реконструкцию для увеличения предложения для нескольких поколений обойдется примерно в 44 миллиона долларов в течение предстоящего пятилетнего периода.

Этот кредит позволил бы домохозяйствам, которые создают в своем жилище вторичную квартиру для проживания либо физического лица, либо подходящего родственника, претендовать на меньшую сумму – от 15% от соответствующих расходов до 50 000 долларов.

Буду сказал, что приоритизация этих типов жилья является частью общего решения кризиса предложения, и что это должно быть в центре внимания правительства по сравнению с другими предлагаемыми мерами.

“Я думаю, что [нехватка] является огромной проблемой, потому что реально они не могут строить дома достаточно быстро”, – сказал он. “Позиция многих, что специально построенное многоквартирное жилье, находящееся в многоквартирных домах, является решением, я думаю, это повязка на ране. Это ничего не исправит.

“Я совершенно не согласен с тем, что это долгосрочное решение. Это краткосрочное решение, потому что, хотя оно и даст людям жилье, оно не даст им стабильности в их жизненном положении. Стабильность – это собственность, и люди будут стремиться к этой стабильности”.

Постоянная нехватка инвентаря на рынке жилья Канады привела к снижению покупательской активности, причем Boodoo объясняет рост числа людей, ищущих одобрения, а не совершающих фактическую покупку, трудностями в поиске доступной недвижимости.

“Я думаю, это в основном из-за того, что запасы действительно невелики”, – сказал он. “Есть люди, которые ищут, [и] определенно, люди ищут более низкие ценовые диапазоны из-за более высоких ставок и более высокой квалификации.

“Довольно много людей стремятся выезжать все дальше и дальше за пределы города, чтобы достичь уровня цен, который они могут себе позволить. Покупательная способность людей снизилась примерно на 100 000 долларов, так что это действительно имеет значение. Теперь, когда 100 000 долларов переводятся в очередную 20-30-минутную поездку на работу, чтобы получить их, с точки зрения того, где они могли бы купить, по сравнению с тем, где они смогут купить сейчас ”.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский