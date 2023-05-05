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Новости Компания Tesla настроена обосноваться в Канаде
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Автомобиль Тесла. Фото Shutterstock.

Компания Tesla настроена обосноваться в Канаде

Виктория Христова Май 5, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Компания Tesla настроена обосноваться в Канаде отключены 36 Просмотров

Прошлым летом Tesla связалась с руководством Онтарио для того, чтобы обсудить новый завод по производству электрокаров.

Прошлым летом Tesla связалась с руководством Онтарио для того, чтобы обсудить новый завод по производству электрокаров.

В настоящее время компания ищет способы для реформирования разрешений на промышленные предприятия, добычу и переработку полезных ископаемых в Онтарио, как указано в документах, которые были поданы в местное правительство. Согласно этим документам, Tesla пытается получить больший контроль над цепочкой поставок аккумуляторов для электрокаров в Онтарио.

Компания еще в сентябре наняла бывшего консультанта по минералам для батарей правительства Онтарио в качестве нового специалиста в вопросе минералов и цепочек поставок. Известно также, что чиновники Онтарио и представители Tesla встретились для обсуждения некоторых важных вопросов, касаемых сотрудничества.

При этом другие европейские производители уже опередили Tesla.

Так немецкий бренд Volkswagen откроет свой завод в Сент-Томасе, провинция Онтарио. Уже известно, что рабочий процесс там начнется в 2027 году. Также компания Magna уже владеет 29 заводами на территории Канады.

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