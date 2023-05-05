В будущем сезоне Евросоюз может повысить спрос на канадскую пшеницу

Операторы рынка ожидают, что в 2023/24 МГ Евросоюз может стать одним из активных импортеров пшеницы дурум из Канады на фоне ожидания сокращения собственного производства зерновой.

Операторы рынка ожидают, что в 2023/24 МГ Евросоюз может стать одним из активных импортеров пшеницы дурум из Канады на фоне ожидания сокращения собственного производства зерновой.

Так, аналитики Еврокомиссии прогнозируют производство пшеницы дурум в ЕС в 2023/24 МГ на уровне 7,5 млн тонн, что несколько уступает среднегодовому показателю. При этом ее переходные остатки по итогам текущего сезона могут сократиться лишь до 100 тыс. тонн, что значительно усилит напряжение баланса данной зерновой.

Как отмечают канадские аналитики из MarketsFarm, данный прогноз Еврокомиссии датирован мартом, поэтому дальнейшие понижательные корректировки вполне возможны, учитывая, что в определенных странах блока, особенно в Испании и Франции, сохраняется дефицит осадков.

Также отмечается, что объем импорта пшеницы дурум странами ЕС в сезоне-2023/24 может увеличиться до 2,3 млн тонн, что превысит средний результат за последние 5 лет (2,08 млн. тонн), а по ожиданиям экспертов MarketsFarm, данный прогноз может повыситься еще на 300 тыс. тонн.

В свою очередь, в Канаде и США в этом году ожидаются высокие урожаи пшеницы дурум, что сможет обеспечить мировой спрос. В частности, по оценкам MarketsFarm, в США аграрии планируют засеять под зерновой 1,78 млн акров (+9% в год), в Канаде – до 5,8 млн акров.