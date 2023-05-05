Генетически модифицированные культуры преодолели регуляторную планку в Канаде

Это означает, что культурам с модифицированными генами для эффективного использования воды или питательных веществ или для лучшей защиты от вредителей или засухи, теперь не придется преодолевать те же нормативные барьеры в Канаде, что и любым культурам, модифицированным для устойчивости к гербицидам или содержащим чужеродные гены. Представители органического сектора выступают за срочную отмену правительственного решения.

Это означает, что культурам с модифицированными генами для эффективного использования воды или питательных веществ или для лучшей защиты от вредителей или засухи, теперь не придется преодолевать те же нормативные барьеры в Канаде, что и любым культурам, модифицированным для устойчивости к гербицидам или содержащим чужеродные гены. Представители органического сектора выступают за срочную отмену правительственного решения.

«В среду, 3 мая 2023, было объявлено об обновленном руководстве Канадского агентства по надзору за продуктами питания (CFIA), которое устанавливает для семян с отредактированными генами тот же нормативный уровень, что и для сортов семян, выведенных традиционным способом, – пишет Дэйв Бедард, редактор ежедневных новостей в Daily News, Glacier FarmMedia Network. – С учетом прошлогодних обновлений, внесенных федеральным департаментом здравоохранения в Канадские правила в отношении новых пищевых продуктов, новое мнение CFIA открывает двери для нерегулируемого использования генетически отредактированных семян на канадских полях.

Группы традиционных агропроизводителей, годами ожидавшие прибытия в Канаду генетически отредактированных семян, горячо приветствовали решение CFIA как переломный момент для отечественной сельскохозяйственной отрасли. И, напротив, представители органического производства, покупатели которых считают, что редактирование генов то же самое, что и технология ГМО, говорят, что это решение поставит органический сектор в зависимость от готовности семенных и биотехнологических фирм раскрыть информацию о своей работе, поэтому его требуется отменить.

В своей обновленной директиве CFIA подчеркивает, что это «научное мнение агентства о том, что технологии редактирования генов не представляют каких-либо уникальных или конкретно идентифицируемых проблем с безопасностью для окружающей среды или здоровья человека по сравнению с другими технологиями развития растений».

Имея это в виду, CFIA поясняет, что «не предвидит результатов традиционной селекции, когда потребуется разрешение на выпуск в окружающую среду, кроме как в случае устойчивых к гербицидам растений». Другими словами, компания, желающая выпустить растение с новыми признаками (PNT), все равно должна будет подать заявку и получить разрешение CFIA до того, как это растение будет выпущено в окружающую среду, то есть, если в PNT все еще есть какая-либо ДНК чужеродного организма и/или новый коммерчески жизнеспособный признак устойчивости к гербицидам.

Это также применимо к любому отредактированному геному PNT, где любая чужеродная ДНК остается в конечном продукте и не удаляется в ходе этапов размножения и отбора. По словам CFIA, «компании, поставляющие семена, должны в полной мере участвовать в механизмах, обеспечивающих прозрачность и соответственным образом уведомлять регулирующий орган, если растение может оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду и считаться PNT».

В своем пресс-релизе в среду канадское федеральное сельскохозяйственное ведомство отметило, что США, Япония, Австралия, Аргентина и Бразилия первыми «проложили путь» для продуктов с отредактированными генами, в то время как Новая Зеландия, Великобритания и Европейский союз (ЕС) находятся в процессе разработки.

Конкурентоспособность Канады на мировых сельскохозяйственных рынках и устойчивость ее агрокультур к экологическим и климатическим стрессам были общими темами среди групп, приветствовавших решение CFIA в среду.

Представители органического сектора полагают, что новое руководство «отвратит» покупателей, которые ищут не-ГМО или органические культуры, от канадской продукции. В совместном релизе несколько таких групп отмечается: «Обновленное руководство CFIA означает, что отредактированные гены сельскохозяйственных культур, которые не имеют чужеродной ДНК, и любые продукты, произведенные из этих культур, не будут проходить какой-либо процесс утверждения правительством, но могут быть выпущены на рынок компаниями без каких-либо данных о безопасности, представленных правительству. Учитывая, что органические стандарты допускают только культуры, выведенные традиционным способом, а не растения с отредактированными генами или генетически модифицированные растения, в результате на рынке появятся «неизвестные» (генетически модифицированные) продукты и семена, которые не подвергались какой-либо независимой оценке безопасности».

Люси Шаррат, координатор Канадской сети действий в области биотехнологии, назвала руководство CFIA «шокирующим отказом от ответственности со стороны наших регулирующих органов», которое просит канадских фермеров и потребителей доверять невидимой корпоративной науке».

«Предоставление генно-отредактированным семенам беспрепятственного проникновения в канадское сельское хозяйство может в конечном итоге разрушить системы, которые фермеры и многие пищевые компании создали для предоставления потребителям выбора без ГМО. Это решение необходимо отменить, иначе со временем оно лишит нас возможности предлагать надежные продукты, не содержащие ГМО, включая органические продукты», – заявила президент Национального союза фермеров Дженн Пфеннинг в том же релизе».