В Канаде наблюдается рост числа просрочек по ипотечным кредитам, что вызывает обеспокоенность у экспертов. По последним данным Корпорации ипотечного и жилищного кредитования Канады (CMHC), в стране растет процент владельцев жилья, которые испытывают трудности с оплатой ипотеки, особенно в свете повышения процентных ставок.

Заместитель главного экономиста CMHC Алед аб Иорверт в интервью CTV отметил, что тренд на увеличение просрочек сохраняется, и это может оказать давление на экономику, поскольку канадцы сталкиваются с более высокими платежами при обновлении кредитов.

Хотя уровень просрочек остается относительно низким по сравнению с историческими показателями — 0,22% во втором квартале 2025 года по сравнению с 0,14% в 2022 году и 0,38% в 2012 году — динамика вызывает настороженность.

В Монреале, например, уровень просрочек снизился до минимального значения в 0,09% в первом квартале 2023 года, но затем постепенно вырос до 0,17% в первом квартале 2025 года и 0,16% во втором квартале этого года.

Эксперт прогнозирует, что процентные ставки по ипотечным кредитам для частных домов и кондоминиумов будут примерно на 3% выше, чем в 2020 году, что скажется на платежеспособности многих домовладельцев.

Таким образом, несмотря на сравнительно низкий уровень просрочек, растущая тенденция указывает на возможные сложности в финансовом секторе и затруднения для многих канадских семей в ближайшие годы. Специалисты рекомендуют тщательно планировать семейные бюджеты и рассматривать варианты защиты от финансовых рисков при ипотечных обязательствах.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG