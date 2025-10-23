На встрече бизнес-альянса обсуждался проект соединения улицы Cavendish между Côte St. Luc и Сен-Лоран

На встрече бизнес-альянса Cavendish, состоявшейся 6 октября в Сен-Лоран, обсуждался долгожданный проект соединения улицы Cavendish между Côte St. Luc и Сен-Лораном. Мероприятие организовала советник от Côte St. Luc Дида Берку и провела Торгово-промышленная палата Сен-Лоран — Таун оф Маунт Роял.

На встрече присутствовали кандидаты от политических групп Ensemble Montréal, Futur Montréal и Transition Montréal. Также были мэры Côte St. Luc и Town of Mount Royal — Митчелл Браунштейн и Питер Малуф, а также эксперт по трафику Рик Лекнер. От партии Projet Montréal никого на встрече не было, что отметил мэр Сен-Лорана Алан ДеСоуза (Ensemble Montréal).

Берку, которая поддерживает проект и развитие района Namur-Hippodrome, подчеркнула важность соединения двух районов, чтобы усилить связь и улучшить транспорт: «Нам нужны Jean Talon, Cavendish, Hippodrome, всё это должно работать вместе».

Митчелл Браунштейн сказал, что Projet Montréal не понимает нужды горожан и слишком сосредоточена на велосипедистах. Он поддерживает, чтобы на расширении Cavendish было по одной полосе для автомобилей, одна для быстрого транспорта и велосипедная дорожка.

Кандидат Ensemble Montréal Стефани Валенсуэла также отметила, что начать реконструкцию Namur-Hippodrome и Cavendish жизненно важно для размещения тысяч новых жителей.

Питер Малуф добавил, что важно открыть удобный доступ для новых жилых районов, поддерживая общественный транспорт, экологию и экономику. Он предложил построить Cavendish частным сектором с 25-летним налоговым льготным периодом и платными участками для автомобилистов, чтобы снять нагрузку с городского бюджета и создать рабочие места.

Мэр Аллан ДеСоуза назвал проект необходимым, чтобы обеспечить доступность и безопасность в новом районе. Он призвал сделать этот вопрос неполитическим и найти общий голос на выборах 2 ноября.

Кандидат Transition Montréal Оливье Лабреш согласился с важностью интегрированного коридора для машин и велосипедов, но отметил, что проект дорогой и нуждается в финансировании.

Кандидат Futur Montréal Жан-Франсуа Касу поддержал расширение с двумя автомобильными полосами и отдельной полосой для автобусов, без велосипедных дорожек, чтобы обеспечить поток транспорта и избежать пробок.

Эксперт по трафику Рик Лекнер рекомендовал установить регулирование въезда с Décarie Blvd на экспресс-трассу с помощью светофоров, чтобы уменьшить пробки и обеспечить плавность движения.

В целом проект расширения улицы Cavendish — это долгожданное решение для улучшения транспорта, развития жилья и экономики в ключевых районах Монреаля. Все участники соглашаются, что план нуждается в широком обсуждении и поддержке, чтобы реализоваться как можно скорее.

