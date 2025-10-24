В Монреале вновь попытались поджечь коммерческое здание — второй инцидент за два дня

Монреальская полиция расследует новую попытку поджога здания в округе Ривьер-де-Прари–Пуант-о-Трэмбль — второй инцидент за последние двое суток.

Как сообщили в Службе полиции Монреаля (SPVM), сигнал тревоги поступил на номер 911 около 2 часов ночи среды. Речь шла о пожарной тревоге в здании, расположенном на бульваре Анри-Бурасса недалеко от бульвара Родольф-Форже.

«Когда полицейские прибыли на место, возгорание только начиналось у входа в здание, — рассказала представитель SPVM Каролин Шеврефиль. — Сотрудники полиции потушили огонь с помощью огнетушителя».

По предварительным данным, неизвестные злоумышленники разбили стеклянную входную дверь, после чего попытались поджечь вход. Преступники скрылись до прибытия полиции. Следов воспламеняющих веществ на месте найдено не было, а ущерб ограничился повреждённой дверью.

Файл расследования передан в специализированное подразделение SPVM по расследованию поджогов.

Накануне ночью, примерно в то же время, то же здание уже становилось объектом подобного нападения. Тогда пожарная система оперативно сработала, и огонь был потушен автоматически сработавшими спринклерами.

По данным полиции, никто не пострадал, а ущерб был минимальным и в основном вызван водой из системы противопожарного орошения.

В настоящее время правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения и ищут свидетелей, которые могли заметить подозрительных лиц в районе происшествия. По состоянию на утро среды арестов пока не произведено.

Полиция не исключает, что оба эпизода связаны между собой, и рассматривает версию о целенаправленном воздействии на владельцев бизнеса.

