Ночные похищения колес: в Монреале украдены шины и диски с нескольких автомобилей

За прошедшие выходные в Монреале произошла серия краж шин и дисков с автомобилей, в числе которых оказались и две машины, принадлежащие городу.

Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), всего за несколько часов злоумышленники сняли колёсные комплекты с пяти автомобилей, припаркованных у городского учебного комплекса на бульваре Луи-Ипполит-Лафонтен.

По оценке полиции, ущерб от серии краж превышает 5 тысяч долларов — из-за высоких цен на компоненты и спецоборудование. Правоохранительные органы рассматривают этот инцидент как серьёзное правонарушение и ведут расследование.

Такого рода кражи, к сожалению, становятся всё более частыми в мегаполисах Канады и особенно в Монреале. Местные жители отмечают, что злоумышленники всё чаще выбирают высококачественные автомобильные детали, которые затем либо перепродают на чёрном рынке, либо используют для восстановления угнанных автомобилей.

Полиция призывает владельцев транспортных средств проявлять бдительность и рекомендовать парковать автомобили в охраняемых зонах, по возможности использовать противоугонные устройства и внимательно следить за окружением.

Расследование продолжается, и в ближайшее время полиция обещает представить информацию о результатах поиска подозреваемых и задержаний.

