Владелец собственности в Монреале, столкнувшийся с проблемой граффити, рискует получить штраф — даже став жертвой вандализма. По городским постановлениям, собственник обязан убрать граффити со своего здания или магазина зачастую за свой счёт в течение 10 дней после официального уведомления.

В противном случае владельцу грозят штрафы, которые могут достигать нескольких сотен и даже более тысячи долларов при повторных нарушениях или больших площадях повреждений. Множество штрафов быстро накапливаются за неисполнение требований.

Городская политика гласит: граффити — это недопустимое явление, и ответственность за поддержание чистоты лежит на собственнике, независимо от того, кто нанес надписи или рисунки. При этом существует двойной стандарт: граффити на городской инфраструктуре (мостах, подъездах, почтовых ящиках и публичных зданиях) зачастую остаются без удаления неделями и месяцами, тогда как частные владельцы строго контролируются.

Город поощряет жителей сообщать о граффити на публичной собственности через линию 311, а в нескольких округах действуют программы поддержки владельцев частных объектов. Но эти услуги часто ненадёжны и не оперативны. Владельцы, заказывая уборку через 311, иногда не успевают получить помощь до установленного срока и всё равно получают штраф — что вызывает чувство несправедливости.

Многие жители и бизнесмены разделяют раздражение и усталость от фактической обязанности самостоятельно бороться с проблемой, которую город не может решить в полном объёме. В интервью предприниматель и собственник в Пуан-Сен-Шарль по имени Сэмми поделился своей точкой зрения: «Полиция не успевает хватать вандалов. Если мы пытаемся поймать их, нам запрещают. А когда ловим, они играют жертву. Как это справедливо? Мы платим за уборку, но это проблема города».

Некоторые призывают к более сбалансированному подходу с усилением городских усилий по удалению граффити и практической поддержке владельцев, особенно когда реакции муниципальных служб задерживаются.

Пока этого не происходит, ситуация остаётся такой: если на вашем имуществе появилось граффити, вам придётся либо убирать быстро, либо платить большие штрафы. Это дорого обходится жертвам вандализма и напоминает об одной из неразрешённых городских проблем Монреаля.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG