Правительство Канады выделило 705 000 долларов на ремонт жилого дома на бульваре Сен-Жан в DDO

Правительство Канады выделило более 705 000 долларов на ремонт 47-квартирного кооперативного жилого дома на бульваре Сен-Жан в районе Dollard-des-Ormeaux.

Этот шаг является частью федеральной программы по борьбе с жилищным кризисом и поддержке жителей Западного острова Монреаля, которые сталкиваются с ростом стоимости жилья и риском утраты своих домов.

Кооператив nord-ouest находится в тихом жилом районе DDO, с удобным доступом к общественному транспорту — автобус № 470 напрямую связывает район с метро на станции Côte-Vertu. В округе расположены магазины, рестораны и всё необходимое для комфортной жизни, что особенно важно для пожилых людей и семей, которые требуют доступности и стабильности.

Финансирование осуществляется из федерального Affordable Housing Fund, направленного на строительство и ремонт доступного жилья по всей стране. Параллельно с этим создаётся новое федеральное агентство Build Canada Homes, которое помогает снизить стоимость строительства, ускорить проекты и повысить качество жилья, сотрудничая как с частными, так и некоммерческими партнёрами.

Бюджет 2025 года предусматривает дополнительные меры поддержки застройщиков, привлечение новых инвестиций и удвоение темпов строительства жилья по всей Канаде. В рамках этой стратегии разработаны новые типовые проекты зданий — от таунхаусов до четырёхквартирных домов, чтобы упростить утверждение проектов и увеличить разнообразие жилья в районах с высоким спросом, таких как Западный остров.

С начала года федеральное правительство уже вложило свыше 69 миллиардов долларов в создание более 170 000 новых домов и ремонт более 320 000 существующих единиц жилья. В Dollard-des-Ormeaux эти инвестиции становятся заметными в виде реальных ремонтов и улучшений условий проживания.

Таким образом, федеральные вложения способствуют не только сохранению, но и развитию доступного жилья, позволяя семьям оставаться в своих сообществах и бороться с жилищным кризисом в регионе.

