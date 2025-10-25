Канада аннулировала контракт на восстановление и передачу Украине 25 лёгких бронированных машин LAV

Канада официально аннулировала контракт на восстановление и передачу Украине 25 лёгких бронированных машин LAV, заключённый в 2023 году с онтарийской компанией Armatec Survivability.​

Согласно заявлениям министра обороны Дэвида Макгинти, решение принято окончательно, а причины прекращения проекта «не подлежат разглашению» в силу обязательств о коммерческой конфиденциальности. Контракт, изначально оценивавшийся в 250 миллионов канадских долларов (около 178 млн долларов США), предусматривал модернизацию списанных машин и их адаптацию под условия фронта.

История контракта

План был объявлен в 2023 году в ходе визита Владимира Зеленского в Оттаву и должен был стать частью масштабного пакета военной помощи. Компания Armatec разработала прототип обновлённой бронемашины с дистанционно управляемым боевым модулем, усиленной бронезащитой и минамистойкостью. Модернизированные LAV II Bison и Coyote планировалось использовать как машины разведки, эвакуации и снабжения.​

В рамках сделки Федеральное агентство — Canadian Commercial Corporation (CCC) — обязалось курировать контракт, обеспечив прозрачность поставок. Однако летом 2025 года проект «тихо» был снят с отчётных документов госагентства, а Министерство обороны и Armatec перестали комментировать его судьбу.​

Причины расторжения — тайна

Во время заседания парламентского комитета 21 октября министр Макгинти подтвердил расторжение соглашения, но заявил, что раскрыть мотивы не может. Представители Минобороны сослались на «торговые секреты» и конфиденциальность. Источники в оборонной отрасли утверждают, что решение связано либо с бюрократическими затруднениями, либо с техническими вопросами, возникшими при модернизации техники. Консервативная оппозиция обвинила правительство в «отказе от обязательств по поддержке Украины» и «ударе по отечественным оборонным подрядчикам».​

Последствия и контекст

Срыв сделки вызвал резонанс в Канаде и Европе, где также наблюдается снижение темпов финансирования украинского оборонного сектора. По данным СМИ, аналогичные «заморозки» проектов по сотрудничеству с Украиной произошли и в Германии, где в сентябре 2025 года был сокращён бюджет помощи на 10,6 млрд евро.​

В то же время Оттава подчёркивает, что Канада не прекращает поддержку Украины. Однако судьба двадцати пяти машин, переданных на предприятие Armatec ещё два года назад, остаётся неизвестной. Армейское ведомство не ответило, будут ли они возвращены в распоряжение Канадских вооружённых сил или пущены на металлолом.

