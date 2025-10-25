Аэропорт Трюдо в Монреале внес значительные изменения в организацию парковки

Аэропорт Трюдо в Монреале внес значительные изменения в организацию парковки для пассажиров. 15 октября мультиэтажный паркинг и соседняя стоянка P5 перед терминалом были окончательно закрыты в рамках масштабного проекта реконструкции аэропорта.

Старый паркинг, служивший десятилетиями, подлежит сносу, чтобы расширить зоны высадки и посадки пассажиров. В конечном счёте планируется увеличить пропускную способность у терминала в три раза.

Основным паркингом для пассажиров и посетителей станет территория P4, открытая зимой 2024 года, где размещено свыше 2800 мест на четырёх уровнях. Там же будут размещены пункты аренды автомобилей и парковочные места для маломобильных пассажиров. Услуги краткосрочной парковки и валет-сервиса переезжают в зону HotelParc под отелем Marriott.

Администрация аэропорта настоятельно рекомендует бронировать места онлайн, особенно в часы повышенной нагрузки, а также с уважением относится к использованию общественного транспорта, который становится удобным и предпочтительным способом добраться до терминала.

В перспективе, к 2031 году, планируется строительство нового мультиэтажного паркинга на 6300 машиномест, включая подземный уровень на 1200 автомобилей.

ADM Aéroports de Montréal, управляющий аэропортом Трюдо и международным аэропортом Миробель, реализует долгосрочную стратегию инфраструктурных усовершенствований, направленных на повышение комфорта, доступности и эффективности работы транспортного узла региона.

Таким образом, текущие изменения — лишь первый шаг к созданию современного и удобного аэропорта, способного справляться с растущими пассажирскими потоками и обеспечивать высокий уровень сервиса.

Для комфорта жителей и гостей города важно заранее планировать прибытие и использовать новые возможности транспортного сервиса.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG