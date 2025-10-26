В Монреале готовятся к новым забастовкам работников общественного транспорта

Мэрия и профсоюзы продолжают переговоры, но ситуация с забастовками работников Société de transport de Montréal (STM) остается напряженной. Согласно последним сообщениям, запланированы очередные забастовочные дни, охватывающие сроки с 1 по 16 ноября 2025 года.

Работники автобусов, метро и станций требуют улучшения условий труда, борьбы с укоренившимися проблемами переработок и повышения оплаты труда. Несмотря на многочисленные переговоры, они заявили о необходимости прибегнуть к удаленным забастовкам и сокращению работ, чтобы привлечь внимание к своим требованиям.

Объявленные даты — 1, 8 и 9 ноября — станут первыми за последние 38 лет крупными забастовками транспортных работников в Монреале. Однако важно отметить, что часть транспортных услуг, в том числе паратранспорт и минимальный уровень обеспечения метро и автобусов, сохранят свою работу во избежание полной дезорганизации города.

Мэрия заявила о готовности продолжать диалог и искать компромисс, а руководство профсоюда выразило надежду на скорое достижение соглашения, которое поможет избежать долгих простоя и существенных неудобств для горожан. Представители обеих сторон подчеркнули, что конфликт возник из-за сложных условий труда и недостатка гибкости со стороны Соти де транспорт де Монреаль.

Жители Монреаля должны быть готовы к возможным задержкам и отменам рейсов, а также — к необходимости планировать свою поездку заранее. Власти продолжают следить за ситуацией и проводят консультации с профсоюзами для поиска решения, устраивающего всех участников.

Эта волна забастовок показывает сложность текущего положения в сфере общественного транспорта и необходимость кардинальных изменений в политике предприятия и системы управления. Город готовится к длительным дискуссиям, а горожане — к возможным неудобствам, надеясь, что переговоры все же помогут избежать полного прекращения работы транспорта.

