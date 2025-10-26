В Канаде растёт число случаев эвтаназии: эксперты предупреждают о системном кризисе

С 2016 года в Канаде легально проведено около 90 тысяч случаев медицинской помощи при смерти — Medical Assistance in Dying (MAiD) . По данным на 2024 год, число процедур достигло 16,5 тысячи, что составляет почти 5% от всех смертей в стране. Об этом свидетельствует пятый ежегодный отчет Канадского Министерства здравоохранения и данные провинций.

Наибольший рост числа случаев отмечается в крупнейших провинциях — Онтарио, Квебеке, Альберте и Британской Колумбии — где годовой рост составил 7,5%. В отдельных регионах, например на острове Ванкувер, доля эвтаназии превысила 30% от всех летальных исходов.

Исполнительный директор Коалиции по предотвращению эвтаназии, Алекс Шаденберг, обращает внимание на тревожную тенденцию: к MAiD всё чаще прибегают люди не из-за неизлечимых болезней, а из-за «социальных и возрастных» факторов. Особенно ярко это проявляется в Британской Колумбии, где у 691 человека эвтаназия была одобрена на основании «старческой дряхлости» — состояния без чётко диагностированного заболевания, угрожающего жизни.

Одной из коренных причин роста числа эвтаназии эксперты называют системные проблемы здравоохранения. Среднее время ожидания приёма у специалистов достигает 27,7 недель, и многие пациенты, столкнувшись с долгим ожиданием и страданиями, вынуждены выбирать смерть, не дождавшись тщательной медицинской помощи. Это подтверждается личными рассказами: женщина с диагнозом БАС из Виннипега в своём некрологе написала: «У меня могло бы быть больше времени, если бы мне помогали».

Правительство Канады в настоящее время планирует расширить программу MAiD, включив в неё пациентов с психическими расстройствами и в будущем — несовершеннолетних. Эта инициатива вызывает протесты врачебного сообщества и общественности, однако введение новых правил ожидается не раньше 2027 года.

Критики утверждают, что расширение программы может превратить эвтаназию в инструмент социального регулирования, где отказ пациента от выбора смерти может начать восприниматься как «эгоизм». Вместо того, чтобы укреплять систему здравоохранения и улучшать качество паллиативной помощи, власти рискуют сделать эвтаназию стандартным ответом на старение и социальную изоляцию.

Таким образом, тема эвтаназии в Канаде становится не только медицинской, но и значимой этической проблемой, требующей комплексного подхода и тесной работы между обществом, медиками и государством.

