Индия пригласила Канаду к переговорам на высоком уровне

Премьер-министр Канады Марк Карни получил официальное приглашение посетить Индию и провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по ключевым торговым и экономическим вопросам. Об этом 23 октября сообщил посол Индии в Канаде Динеш Кумар Патнаик в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

«Мы хотим, чтобы премьер-министр как можно скорее посетил Индию», — заявил дипломат. По его словам, Карни приглашён принять участие в важном саммите по искусственному интеллекту, который состоится в феврале следующего года в Дели. Принятие участия в саммите даст возможность главам обеих стран обсудить двустороннее сотрудничество, включая экономический пакт и пакт о свободной торговле.

Посол подчеркнул, что обе стороны прилагают усилия к восстановлению нарушенных дипломатических отношений и сосредоточены на развитии торгово-инвестиционных возможностей. По его прогнозам, объём двусторонней торговли может превысить 50 миллиардов долларов в год. В 2024 году товарооборот между Канадой и Индией достиг рекордных 23,6 миллиарда долларов, что на 12,7 миллиарда больше показателей 2023 года.

Отношения двух стран подверглись обострению осенью 2023 года после того, как тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично обвинил индийское правительство в причастности к убийству сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в канадском городе Суррее, провинция Британская Колумбия. Индия категорически отвергла эти обвинения. В ответ на дипломатический кризис Канада выслала индийского посла и пятерых дипломатов, после чего Нью-Дели принял зеркальные меры.

Отношения между странами начали нормализоваться после смены руководства в Канаде: Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Лидеры двух стран уже встречались на саммите G7 в Альберте в июне этого года, что стало важным шагом на пути к улучшению взаимопонимания.

Приглашение на предстоящий саммит по искусственному интеллекту, а также предстоящие переговоры в Дели, свидетельствуют о готовности обеих сторон возобновить конструктивный диалог и укрепить партнёрские отношения.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG