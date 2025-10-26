Канада наложила рекордный штраф в 177 миллионов канадских долларов на криптобиржу Cryptomus

22 октября 2025 года Центр анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) объявил о беспрецедентном штрафе в размере 177 миллионов канадских долларов, наложенном на компанию Xeltox Enterprises Ltd, управляющую криптовалютной биржей Cryptomus. Это самый крупный штраф в истории финансового надзора Канады.

Причиной такого сурового наказания стали многочисленные нарушения, выявленные в работе биржи. В частности, Cryptomus не предоставила отчеты о более чем 1000 подозрительных транзакциях, связанных с отмыванием денег, торговлей материалами с сценами сексуального насилия над детьми, мошенничеством, выплатами вымогателям и уклонением от санкций. Кроме того, компания не сообщила о 7 557 транзакциях, совершенных с территории Ирана в период с июля по декабрь 2024 года, хотя по канадским законам подобные операции считаются высокорисковыми и подлежат обязательному контролю.

Также в ряде случаев Cryptomus упустила обязанность уведомлять регулятора о переводах на суммы свыше 10 тысяч канадских долларов, что является нарушением правил прозрачности. Согласно нормам, биржи обязаны осуществлять тщательную проверку клиентов, вести записи и своевременно предоставлять информацию о финансовых операциях, но в случае с Cryptomus эти требования выполнены не были.

Xeltox Enterprises Ltd зарегистрирована в Британской Колумбии и официально базируется в Ванкувере, однако в ходе расследования выяснилось, что у компании отсутствуют сотрудники в Канаде, а взаимодействие с FINTRAC велось из-за рубежа.

Предыдущий рекордный штраф в Канаде принадлежал оператору биржи KuCoin — компании Peken Global Ltd, которая была оштрафована на сумму около 20 миллионов долларов. Новый штраф превышает его почти в девять раз, что указывает на серьёзность выявленных нарушений.

Генеральный директор FINTRAC Сара Паке подчеркнула, что меры были приняты ввиду масштабных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для защиты финансовой системы Канады от эксплуатации преступными элементами.

Этот случай подтверждает усиление контроля и ответственности участников криптовалютного рынка в Канаде, а также демонстрирует решительность властей в противодействии финансовым преступлениям.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG