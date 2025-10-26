Канадские врачи: антигистаминные препараты повышают риск спутанности сознания у пожилых

Ученые из Университета Торонто выявили серьёзный риск, связанный с применением антигистаминных препаратов первого поколения у пожилых пациентов. Исследование, опубликованное в журнале Journal of the American Geriatrics Society показало, что у пациентов старше 65 лет, которым назначали такие препараты, риск развития делирия, состояния спутанности сознания и дезориентации, повышается на 41%.

В масштабном исследовании были проанализированы данные 328 140 пациентов, проходивших лечение у 755 врачей в 17 больницах Канады в период с 2015 по 2022 год. Делирий был зафиксирован у 34,8% пациентов. При этом у тех, кто лечился у врачей, часто назначавших антигистаминные первого поколения, риск спутанности сознания существенно возрастал.

Антигистамины первого поколения, такие как дифенгидрамин , широко используются для лечения аллергии, крапивницы и анафилаксии. Однако именно они обладают сильным седативным эффектом, который может привести к нарушению функций мозга, галлюцинациям и спутанности. Такие препараты считаются одной из частых причин осложнений у пожилых.

«Важно учитывать риски седативных антигистаминных препаратов у пожилых пациентов. Их нужно применять с осторожностью», — подчеркнул доктор Аарон Друкер, ведущий автор исследования. Учёные призывают медицинское сообщество пересмотреть стандарты назначения таких препаратов, отдавая предпочтение более безопасным альтернативам.

Результаты исследования подчёркивают необходимость внимательного и взвешенного подхода к терапии пожилых людей, особенно тех, кто особо чувствителен к седативным побочным эффектам. Своевременное снижение риска делирия поможет не только сохранить ясность сознания, но и предотвратить развитие последующих когнитивных нарушений и деменции.

Данный вывод важен для врачей и пациентов, поскольку он помогает понять, что даже широко распространённые лекарства могут иметь серьёзные побочные эффекты при неправильном применении. Особое внимание к подбору терапии пожилым людям может существенно повысить качество их жизни и снизить частоту осложнений, связанных с лекарственной терапией.